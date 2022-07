NASES: Výpadok portálu slovensko.sk spôsobila hrubá chyba spoločnosti SWAN

Utorkový (19. 7.) výpadok ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk bol spôsobený fyzickým prerušením primárneho aj záložného komunikačného okruhu medzi dátovými centrami. Došlo k nemu po hrubej chybe na strane dodávateľa telekomunikačnej infraštruktúry, spoločnosti SWAN. Vo štvrtok to uviedla Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Dátové centrá boli podľa NASES pôvodne prepojené dvomi nezávislými telekomunikačnými linkami práve pre prípad, že by potenciálne došlo k prerušeniu jednej trasy. Vtedy by prepojenie zabezpečovala druhá linka. „Dodávateľ telekomunikačnej infraštruktúry, spoločnosť SWAN, preložil záložnú trasu do súbehu s primárnou trasou a ponechal obidve vedenia v súbehu. Považujeme to za hrubú a neprofesionálnu chybu a spoločnosť SWAN to spravila bez vedomia a súhlasu NASES,“ uviedla agentúra.

NASES situáciu analyzuje a od dodávateľa telekomunikačnej infraštruktúry požaduje prijatie konkrétnych opatrení, aby k podobným zlyhaniam nedochádzalo. „Práve z dôvodu, aby sme eliminovali riziko takýchto situácií, robíme postupne kroky, aby štát dostal svoju kritickú IT infraštruktúru do vlastných rúk a vyviazal sa z nevýhodných zmlúv, ktoré so súkromnými dodávateľmi uzatvorila bývalá vláda,“ dodala agentúra.