Analytik: Keď Putin zastaví dodávky plynu, budú úspory navrhované EK nevyhnutné

Navrhovaná miera úspor podľa neho vychádza z predpokladaného zastavenia dodávok cez baltský plynovod Nord Stream 1 a zároveň aj cez Ukrajinu.

„Veľmi bude záležať od toho, aká bude nakoniec zima, aké budú mrazy a aká bude dlhá. Kľúčové bude aj udržanie maximálnych dodávok LNG alebo potrubného plynu z Nórska, Alžírska či Azerbajdžanu, aby tu nenastali z akéhokoľvek dôvodu neočakávané problémy,“ upozornil Hirman. Dôležité podľa analytika bude aj to, či a ako sa prejaví očakávaná hospodárska kríza a prípadná recesia, čo by malo veľký vplyv na spotrebu v priemysle a celom sektore biznisu. „Nuž, a tiež bude dôležité, ako sa nakoniec zachová samotný Putin,“ upozornil Hirman.

Napriek obavám politikov a očakávaniam analytikov ruský Gazprom po desaťdňovej plánovanej odstávke vo štvrtok obnovil dodávky plynu do Európy cez plynovod Nord Stream 1. Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda však upozornil, že Rusku vyhovuje súčasná neistota na trhu s plynom, ktorá zvyšuje jeho ceny. „Rozhodne sa nedá vylúčiť, že si Kremeľ nájde ďalšie dôvody, ktorými by vysvetľoval, prečo nemôže posielať viac plynu,“ myslí si Kovanda. Vplyv vojny na Ukrajine a sankcií zvýšili ceny plynu na takú úroveň, že Gazprom splnil svoj ročný finančný plán za päť mesiacov. To podľa Kovandu Rusku umožňuje v nasledujúcich mesiacoch dodávky do Európy potenciálne opäť priškrtiť.

Samotné úspory a ďalšie navrhované opatrenia EK však na plynulé zásobovanie všetkých odberateľov plynom by v takom prípade podľa Hirmana nemuseli stačiť. „Buďme však realisti a musíme predpokladať, že aspoň po nejakú časť zimy bude nutné prikročiť aj k regulácii dodávok pre veľkých priemyselných odberateľov či k vyhláseniu mimoriadnych prázdnin na školách tak, ako sme to museli urobiť v januári 2009 alebo počas tzv. uhoľných prázdnin v ČSSR v januári - februári 1979,“ dodal.