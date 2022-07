Londýnski hasiči v utorok zasahovali pri stovkách požiarov

„V Londýne bolo v utorok viac než 1146 mimoriadnych udalostí a vďaka hrdinskej práci hasičov neboli žiadne obete na životoch,“ uvádza LFB. Pre množstvo požiarov v utorok vyhlásili stav pohotovosti. Oheň zničil viac ako 40 domov a obchodov a zranenia utrpelo 16 hasičov, dodáva LFP.

Londýnsky starosta Sadiq Khan pre rozhlasovú stanicu BBC povedal, že utorok bol pre londýnskych hasičov „najrušnejší“ od čias druhej svetovej vojny. „Bežne denne zaznamenáme 350 volaní, v rušné dni to môže byť 500 volaní. Požiarny zbor včera dostal viac než 2600 volaní v priebehu jedného dňa,“ povedal Khan. LFB spresnil, že to bolo 2670 telefonátov od 8.00 h v utorok do 6.30 h v stredu ráno.

Teplota v Británii v utorok po prvý raz v histórii meraní prekročila hranicu 40 stupňov Celzia. Meteorologická služba Met Office namerala na londýnskom letisku Heathrow 40,2 stupňa.