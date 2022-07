Video: Futbalisti počas kopania penalty urobili niečo nepochopiteľné

Futbaloví fanúšikovia označili tento moment za najhoršie kopané penalty všetkých čias, pričom obvinili futbalistov z ovplyvňovania finálového zápasu Ogun State FA Cup v Nigérii. V ňom sa tím Remo Stars postavil proti proti Ijebu United, pričom mal zápas po remíze 0:0 rozhodnúť penaltový rozstrel.

Záznam z bizarného kopania penalty sa stalo virálne a fanúšikovia si myslia, že futbalisti boli podplatení. Pri prvej podozrivej penalte brankár stál na mieste, zdanlivo bez záujmu čo i len trochu zakročiť. No následný výkop hráča Rema naozaj vzbudil pozornosť, keď celou silou kopol do lopty opačným smerom a potom sa chytil za hlavu. Ak by takúto penaltu kopol v riadnom hracom čase, bol by z nej out.

Ijebu United vyhral 3:0 na penalty a odniesol si trofej. Hráči Remo Stars neskôr debakel vysvetlili tak, že úmyselne zahodili svoje prvé 3 bodové kopy a aj ich brankár zostal nehybný na protest proti zaujatým rozhodcom. Viacerí fanúšikovia, ktorí sa zúčastnili zápasu, však na sociálnych sieťach napísali, že rozhodnutia rozhodcov boli férové a tiež nedáva zmysel, prečo sa hráč Rema chytil za hlavu, ak takto kopal úmyselne.