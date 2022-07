Spánok pri zapnutom ventilátore môže mať fatálne následky

Letné horúčavy vedia byť hlavne v noci poriadne nepríjemné a mnohí z nás kvôli ním nevedia zaspať. Mohlo by sa zdať, že riešením je spánok pri zapnutom ventilátore, ale nie je to tak a mali by ste si na to dať pozor. Už v minulosti sme písali o tom, že rozvírený prach a peľ sa dokážu dostať do dutín, čím znepríjemnia život astmatikom a alergikom. To ale nie sú jediné riziká zapnutých ventilátorov počas spánku.

Zlyhania elektrických spotrebičov patria medzi najčastejšie dôvody nehôd v domácnosti a môže sa to týkať aj ventilátorov. Napríklad ani Giuseppe Capanna z organizácie Electrical Safety First neodporúča, aby ste nechali ventilátory bežať celú noc počas spánku: „Ak váš ventilátor začne vykazovať známky toho, že niečo nie je v poriadku, ako napr. zápach dymu, iskry alebo nezvyčajný bzučivý zvuk, môžete na prípadný problém zareagovať príliš neskoro.“ Tým sa podľa neho zvyšuje najmä riziko požiaru.

Motory vo ventilátoroch môžu byť ľahko vystavené zbytočnému namáhaniu, napríklad ak sa ventilátor prevráti alebo sa zablokuje, a preto je dôležité, aby ste ventilátor mali pod dohľadom, keď je zapnutý. Neriskujte, že sa vám ventilátor prehreje. Preto tiež dbajte na to, aby nebol zaprášený, znečistený a podobne, čo prispieva k prehrievaniu.

Experti tiež varujú pred tým, aby ste nekupovali ventilátory z druhej ruky, lebo neviete o tom, či náhodou nemajú nejaké skryté chyby. Ich motor môže byť poškodený, môžu sa prehrievať a podobne. Ak už si kúpite používaný ventilátor, skontrolujte ho, či nejaví známky poškodenia. A to aj v oblasti káblov.

Taktiež dbajte na správne skladovanie ventilátora v priebehu roka. Rozhodne ho nenechávajte na mieste, ktoré je vlhké. V tom prípade sa môžu na skrytých miestach vytvárať plesne, ktoré taktiež neprospievajú fungovaniu ventilátora a ani vášmu zdraviu.

No a nakoniec pri kúpe ventilátora dbajte na to, aby mal európske certifikáty a správny typ napájania pre naše zásuvky.