Zamestnanci letiska v Poprade výpovede nestiahnu, problém rieši aj ministerstvo

Rokovanie sa konalo po tom, čo zamestnanci v otvorenom liste ministrovi Andrejovi Doležalovi (nominant Sme rodina) vyjadrili svoj nesúhlas s vedením letiska, 50 z nich podalo hromadné výpovede a žiadajú odstúpenie riaditeľa.

„Uvedomujeme si, že ide o verejné medzinárodné letisko, je pre nás kľúčové, aby bolo stabilizované ekonomicky aj personálne. Všetky informácie, ktoré sme dostali, budeme v najbližších hodinách podrobne analyzovať a následne prijmeme z pozície väčšinového akcionára rozhodnutie, o ktorom budeme informovať,“ uviedla Bruncková s tým, že na stretnutí odzneli závažné informácie, rezort preto potrebuje čas, aby ich vyhodnotil. Z jej pohľadu v istej fáze zlyhal konštruktívny dialóg medzi oboma stranami. Verí, že sa podarí k nemu vrátiť, predpokladá, že riešenie nájdu v priebehu niekoľkých dní.

Štátna tajomníčka ocenila prísľub zo strany zamestnancov, že neohrozia prevádzku letiska. Predseda miestnej odborovej organizácie Michal Pavela potvrdil, že si stoja za svojím stanoviskom a výpovede stiahnuť neplánujú, kým nebude splnená ich jediná požiadavka, a to odstúpenie riaditeľa. Ten je na svojom poste dva roky. „Od 1. augusta beží dvojmesačná výpovedná lehota, ľudia sa môžu spoľahnúť, že letisko v súčasnosti funguje bez problémov. Na tomto letisku pracujem 33 rokov a veľmi mi na ňom záleží. Terajší výkonný riaditeľ je už piaty, ktorého som zažil, očakávali sme, že sa to zlepší, avšak voči zamestnancom to ide opačným smerom,“ skonštatoval Pavela. Verí, že štátnej tajomníčke predostreli dostatočné dôvody, pre ktoré by mohli riaditeľa odvolať.

Bruncková dodala, že letisko sa v priebehu dvoch rokov dostalo do zelených čísel a čisto z ekonomickej stránky ako-tak funguje. Pozitívne výsledky však dosiahlo aj vďaka dotácii na pokrytie strát spôsobených pandémiou. Aj napriek tomu si štátna tajomníčka myslí, že na letisku sa vykonali opatrenia na znižovanie prevádzkových nákladov, čo ekonomicky spoločnosti prospelo.

Dujava na spoločnom stretnutí deklaroval, že chce ďalej rokovať a verí, že situáciu sa podarí zvrátiť. „Ja toto pokladám za internú záležitosť spoločnosti, je potrebné situáciu upokojiť a na tom pracujem,“ skonštatoval riaditeľ a nechystá sa pre upokojenie situácie odstúpiť z funkcie. „Po ekonomickej stránke som spoločnosť dostal do zelených čísel a úlohu hlavného akcionára som naplnil. Problémy, ktoré možno zamestnanci vnímajú, a ktoré vyústili do tejto situácie, sú problémy platové a benefitové, čo sa deje všade. Pracovný kapitál som vždy považoval za najdôležitejší, mrzí ma, že problémy sú riešené takýmto spôsobom cez médiá a prostredníctvom otvoreného listu, máme platnú kolektívnu zmluvu. Bol som pripravený tých ľudí počúvať, vypočul som si ich teraz, som pripravený to riešiť,“ uviedol Dujava. Verí, že sa mu podarí získať si zamestnancov späť na svoju stranu a nejakým spôsobom to uzavrieť. Zároveň ubezpečil, že prevádzka letiska nie je ohrozená.

Predsedníčka Integrovaného odborového zväzu Marta Brodzianska po rokovaní ocenila, že rezort zaujal okamžité stanovisko a zorganizoval stretnutie na úrovni štátnej tajomníčky. „Je to razantné riešenie, ale tí zamestnanci asi iné riešenie nevideli. Riadenie letiska nie je len o číslach, ale aj o ľuďoch. Rokovanie prebehlo seriózne, bez emócií, vysvetlili sa veci, zamestnanci vystupujú jednotne, dúfajme, že to dopadne v záujme všetkých strán,“ uzavrela.