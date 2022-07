Vďaka zázračnému lieku sa podľa vedcov dožijete 200 rokov

Predĺženie dĺžky život až na 200 rokov bolo doteraz len fantáziou, no vedci teraz pracujú na zázračnom lieku, ktorý by ho premenil na realitu.

Liečivo známe ako senolytikum užívané vo forme piluliek údajne funguje tak, že odstraňuje bunky, ktoré prispievajú k procesu starnutia v ľudskom tele. Potenciálne tak môže zdvojnásobiť našu životnosť.

Ľudské starnutie urýchľujú bunky nazývané senescentné bunky. Tieto bunky sa počas nášho života prestávajú deliť, hromadia sa v našom tele a nakoniec uvoľňujú zlúčeniny, ktoré urýchľujú starnutie.

V roku 2019 výskum v časopise Aging Cell ukázal, že staré myši vopred liečené Navitoclaxom, experimentálnym protirakovinovým liekom, ktorý zabíja starnúce bunky, sa zotavovali podobným tempom ako mladšie myši zo srdcového infarktu.

Ďalšia štúdia publikovaná v časopise EMBO preukázala, že odstránenie starnúcich buniek zo sŕdc myší tiež znížilo príznaky starnutia, ako je zväčšenie a zhrubnutie stien srdcových svalov.

Senolytické lieky sú teraz testované na ľuďoch a prilákali investície od niekoľkých miliardárov vrátane zakladateľa Amazonu Jeffa Bezosa a spoluzakladateľa PayPalu Petra Thiela.

Britský biológ Andrew Steele vo svojej knihe o dlhovekosti tvrdí, že je možné, aby ľudia prežili viac ako 100 rokov s takýmto typom lieku.

V knihe uvádza, že výskum v oblasti senolytík už vykazuje sľubné výsledky a na trh by sa mohol dostať v priebehu nasledujúceho desaťročia.

„Nemyslím si, že existuje nejaký absolútny limit na to, ako dlho môžeme žiť,“ povedal Steele pre MailOnline . „Nevidím fyzikálny ani biologický dôvod, prečo by sa ľudia nemohli dožiť 200 rokov – výzvou je, či dokážeme vyvinúť biomedicínsku vedu, aby to bolo možné. Štúdie vychádzajú každých pár rokov, ktoré navrhujú nejaký základný limit dĺžky ľudského života, no vždy im chýba jeden zásadný kúsok: nikdy predtým sme sa nepokúšali liečiť proces starnutia,“

Tabletky sú už v štádiu testovania na ľuďoch a na trh by sa mohli dostať v priebehu nasledujúcich desiatich rokov. Aj keď dokáže veda neuveriteľne rýchlo napredovať, otázkou zostáva, či by ľudia túžili žiť ďalších 100 rokov?