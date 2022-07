Pozostatky vedca Kolkera, ktorý zomrel vo väzbe, vydali rodine po dvoch týždňoch

Telesné pozostatky ruského vedca Dmitrija Kolkera, ktorý zomrel začiatkom júla počas vyšetrovacej väzby pre podozrenie z vlastizrady, vydali príbuzným až po takmer dvoch týždňoch.

Smútočná rozlúčka s vedcom zadržaným v čase, keď bol v terminálnom štádiu rakoviny pankreasu, sa konala v krematóriu v Novosibirsku, informovala v utorok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Kolkerovi kolegovia, ktorí prišli na pohreb, podľa RFE/RL uviedli, že neveria vo vinu svojho kolegu z vlastizrady.

Fyzik Michail Skvorcov z Inštitútu laserovej fyziky sibírskej pobočky Ruskej akadémie vied vyjadril presvedčenie, že Kolker bude napokon uznaný za nevinného.

Podľa vyšetrovateľov sa Kolker dopustil vlastizrady svojou prednáškou na medzinárodnej konferencii v Číne, hoci jej obsah ruská tajná služba FSB schválila.

Kolkera odviezli do väzby 30. júna priamo z lôžka súkromnej nemocnice v Novosibirsku, kde bol hospitalizovaný. Následne absolvoval viac ako štvorhodinový let z Novosibirska do Moskvy, kde ho podľa právnikov previezli do vyšetrovacej väznice Lefortovo. Druhého júla bol prevezený do nemocnice, kde v ten istý deň zomrel.

Po Kolkerovej smrti vyšlo najavo, že lekár novosibirskej kliniky Alexandr Romanenko v osvedčení pre súd, ktorý sa zaoberal vedcovou kauzou, uviedol nesprávnu diagnózu, pričom si pomýlil pankreas s prostatou.

Lekár tiež potvrdil, že smrteľne chorému Kolkerovi jeho zdravotný stav nebráni zúčastniť na vyšetrovacích úkonoch. Na základe tohto osvedčenia bol Kolker zatknutý.

Spis obsahoval dokumenty aj o Kolkerovom reálnom zdravotnom stave, avšak sudca ich pri prijímaní rozhodnutia o vzatí do väzby ignoroval.

Právnik Kolkerovej rodiny Alexandr Fedulov podal na Romanenka sťažnosť na ministerstvo zdravotníctva.

Členovia neformálneho združenia Klub 1. júla, do ktorého patria akademici a korešpondenti Ruskej akadémie vied (RAN), žiadajú, aby osoby zodpovedné za smrť ich novosibirského kolegu boli postavené pred súd.

Po Kolkerovej smrti sa v Novosibirsku objavili dve improvizované pietne miesta na jeho pamiatku. Obe ich polícia medzičasom odstránila.

Pomníčky na Kolkerovu počesť sa objavili aj v ďalších mestách – napríklad v Petrohrade, Paríži a Londýne.

Dmitrij Kolker bol vedúcim Laboratória kvantových optických technológií na Inštitúte laserovej fyziky sibírskej pobočky Ruskej akadémie vied a Novosibirskej štátnej univerzity, ako aj profesorom na Katedre laserových systémov Štátnej technickej univerzity v Novosibirsku.

Okrem vedeckej kariéry bol 54-ročný Kolker aj veľmi úspešným koncertným klaviristom a organistom a vystupoval v Rusku aj v Európe.

Za posledných päť rokov sa trestné stíhanie pre podozrenie z vlastizrady začalo proti 12 zamestnancom sibírskej pobočky Ruskej akadémie vied.

Podľa nezávislého ruského spravodajského webu Novaja gazeta bolo v Rusku za posledných 20 rokov stíhaných a vzatých do väzby viac než 30 vedcov; všetci boli obvinení zo „špionáže a zrady“.

Zároveň od roku 1999 nebol v týchto kauzách vydaný ani jeden oslobodzujúci rozsudok, nanajvýš bol prípad ukončený v štádiu predbežného vyšetrovania.