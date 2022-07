Pandémia sa prejavila na nízkej účasti na preventívnych prehliadkach

Upozornil na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2021.

U lekára pre dospelých preventívnu prehliadku vlani absolvovalo 19 percent z poistencov, ktorí na ňu mali nárok. Menej ako päť percent oprávnených poistencov ju absolvovalo u urológa, menej ako jedno percento sa na nej zúčastnilo u gastroenterológa.

Úrad podotkol, že ak by bola vlani účasť na preventívnych prehliadkach vyššia, zdravotné poisťovne by na ich úhradu museli vynaložiť vyššie finančné prostriedky. „Avšak liečba pacientov, ktorých ochorenie sa pre odloženú preventívnu prehliadku diagnostikuje neskôr, môže byť pre zdravotné poisťovne v budúcnosti o to finančne náročnejšia,“ upozornil.

Ministerstvo zdravotníctva dlhodobo avizuje, že chce počet ľudí absolvujúcich preventívne prehliadky zvýšiť. Ešte v máji poukázalo, že dobrým príkladom je podmienenie preplácania niektorých úkonov u zubného lekára preventívnymi prehliadkami.

Národné centrum zdravotníckych informácií priblížilo, že prevencia a včasný záchyt ochorení prispieva ku kvalite života a šetrí verejné financie investované do zdravotníckeho systému. Zároveň pripomenulo, že na viaceré preventívne prehliadky majú ľudia nárok bezplatne.