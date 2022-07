10 spôsobov, ako vám ocot poslúži v záhrade

Ocot už všetci dobre poznáme ako všestranného pomocníka v domácnosti. Jeho využitie je však oveľa širšie, na čo prídete aj vy, keď ho so sebou vezmete do záhrady. Takto vám v nej ocot dokáže pomôcť.

1. Na odstránenie buriny

Biely ocot je päťpercentná kyselina octová, ktorá dokáže preniknúť do membrán rastlín, čím ich vyhubí. Ocot nalejte do fľaše s rozprašovačom a jemne ním postriekajte listy buriny. Dajte si však pozor, aby ste nezasiahli úrodu a kvetiny a nesprejujte vo veternom počasí.

2. Na odplašenie zvierat

Divé zvieratá neznesú pach octu, čo vám môže pomôcť v prípade, že sa ich neviete zbaviť. Namočte do octu staré handry alebo tričká a rozložte ich po obvode záhrady. Týmto spôsobom dokážete zabojovať proti zajacom, srnám aj hadom. Handry občas opätovne namočte do octu, aby mali neustále intenzívny pach, obzvlášť po daždi.

3. Na ochranu pred škodcami

Ocot vie poslúžiť aj ako rýchle riešenie problémov so slimákmi, ktorých telá sa pod ním rozpúšťajú. Podobne môžete využiť ocot aj ako prevenciu pred týmito tvormi rovnakým spôsobom, aký sme uviedli v druhom bode.

4. Urýchlenie klíčenia

Ak semená pred vysadením namočíte, urýchli to klíčenie. Jednoducho ich nasypte do nádoby a naplňte ju vodou tak, aby ich úplne nezakryla. Predtým, ako nádobu zakryjete, vlejte do vody jednu až tri polievkové lyžice octu a nechajte pôsobiť 8 až 12 hodín, ale nie viac ako 24 hodín. Ocot zjemní tvrdé škrupiny okolo semiačok a urýchli tak ich dozrievanie.

5. Na čistenie nástrojov

Ocot a voda vám celkom postačia na očistenie záhradníckych nástrojov. Na bežné čistenie nastriekajte zmes na nástroje a utrite ich. Ak chcete očistiť zažratú hrdzu, namočte nástroje do roztoku a nechajte pôsobiť počas noci. Ráno ich utrite drôtenkou a umyte mydlovou vodou.

6. Na nakŕmenie rastlín

Využite ocot ako prírodné hnojivo. Pred polievaním nalejte trochu octu do vody a polejte ňou kvety tak ako zvyčajne. Takéto hnojivo pôsobí skvele na kvety, ktoré znesú kyslejšiu pôdu, teda napríklad rododendron, gardénie, hortenzie alebo azalky.

7. Na zistenie pH pôdy

Pomocou octu dokážete zmerať zásaditosť pôdy. Jednoducho odoberte kúsok pôdy zo záhrady a položte ho do stredne veľkej nádoby. Pôda by mala pochádzať z rôznych častí záhrady. K pôde následne pridajte šálku so zmesou vody a octu v pomere 1:1. Čím viac syčania budete počuť, tým vyššie je pH pôdy, čo vám dá na známosť, aké rastliny do nej môžete zasadiť.

8. Zbavte sa plesne a iných húb

Ocot pôsobí aj ako antimykotikum, ktoré ochráni rastliny pred plesňou a inými hubovými ochoreniami. Zmiešajte tri polievkové lyžice jablčného octu s tromi litrami vody a zmes prelejte do fľaše s rozprašovačom. Postriekajte ňou poškodené časti rastlín.

9. Na odstránenie vápenatých škvŕn na tehlách

Ak chcete očistiť tehly v záhrade, často sa pri tom nevyhnete odštiepeniu ich vrchnej časti. Tento problém vyrieši pohár destilovaného bieleho octu zmiešaný v troch litroch vody. Do roztoku ponorte kefu a ošetrite ňou tehly.

10. Na vyčistenie fontánky pre vtáky

Ocot skvele nahradí tradičné mydlo alebo čistiaci prostriedok, a navyše neoberá vtáčie perá o prirodzený maz. Ak si chcete vyrobiť prírodný čistič, zmiešajte jednu časť destilovaného bieleho octu s deviatimi časťami vody. Touto zmesou umyte fontánku a následne ju opláchnite čistou vodou.