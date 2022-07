Video: Takto sa vyhnete tráve a hmyzu v bazéne

Po tom, ako ste nafúkali bazén aj bez pumpy , expresne rýchlo vyhriali vodu , aby sa v nej deti mohli kúpať, stojíte pred ďalšou výzvou. Behom ani nie desiatich minút je totiž bazén po deťoch plný trávy a špiny z okolia. Ak vám táto situácia znie povedome, pomôže vám trik, o ktorý sa podelila šikovná mama na sociálnej sieti.

Pozrite si tiež video: Takto dokážete rýchlo vyhriať vodu v bazéne

Na TikToku zverejnila video s popisom „Tajomstvo, ako udržať váš bazén bez neporiadku“. Na záberoch je vidno jej dvoch synov, ako si pred vstupom do detského bazéna najprv stúpia do menšieho bazénika plného vody a plávajúcej trávy. Autorka videa radí mať pri bazéne lavór alebo menší bazén s vodou, v ktorom si deti umyjú nohy predtým, ako vstúpia do veľkého bazéna. Takto sa vám podarí udržať bazén omnoho dlhšie čistý.

Video: Takto udržíte bazén bez nečistôt