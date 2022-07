SaS aj po stretnutí premiéra s Richardom Sulíkom trvá na svojich požiadavkách

V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš zatiaľ o záveroch stretnutia premiéra so Sulíkom nemá informácie. OĽANO však podľa jeho slov ďalej odmieta odchod Matoviča.

„Naďalej platí stanovisko SaS, že sme pripravení podpísať novú koaličnú zmluvu,“ uviedla Zemanová. Napriek tomu označila sobotné (16. 7.) rokovanie Sulíka s premiérom za konštruktívne. „Nie je problém vláda Eduarda Hegera ako celok,“ poznamenala s tým, že jediný problém je Matovič. Ak by prišla zo strany partnerov požiadavka na odchod Sulíka z postu ministra hospodárstva, tak si liberáli vypočujú argumenty a minister sa tým bude zaoberať. Sulíka však považuje Zemanová za jedného z najlepších ministrov. Na margo odmietania odchodu Matoviča z vlády zo strany OĽANO Zemanová podotkla, že hnutie bude musieť zvážiť, s kým chce vládnuť.

Šipoš predpokladá, že počas týždňa bude mať OĽANO zrejme predsedníctvo, na ktorom budú jeho členovia hovoriť o ďalšom postupe v koalícii. Cieľ je podľa neho dovládnutie súčasnej koalície. Nesúhlasí s názorom, ktorý prezentuje poslanec György Gyimesi (OĽANO) o menšinovej vláde. Riešenie a požiadavky SaS však nepovažuje za také jednoduché, ako si liberáli predstavujú. Pripomenul, že už pred rokovaním Republikovej rady SaS dalo OĽANO jasne najavo, že odchod Matoviča nie je pre nich prijateľný.

Podpredseda Smeru-SD Richard Takáč vidí naďalej ako riešenie situácie na Slovensku predčasné voľby. Preto opozícia pokračuje v zbere podpisov za referendum o predčasných voľbách. Uviedol, že vyzbieraných majú už okolo 220.00 podpisov. Jediný problém súčasnej vlády nevidí v Matovičovi, hovorí o viacerých problémových nominantoch. Ako príklad uviedol špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

Ján Blcháč z mimoparlamentného Hlasu-SD poznamenal, že podpisy im podľa jeho slov aktívne nosia aj samotní ľudia. Nepovedal, či by po voľbách jeho strana išla do vlády, na ktorej čele by bol líder Smeru-SD Robert Fico. Vie si ako premiéra predstaviť svojho straníckeho šéfa Petra Pellegriniho. „Je asi najlepšie pripravený vládnuť,“ uviedol.

Šipoš opozícii pripomenul viaceré kauzy, ale aj nedokončenú výstavbu nemocnice na Rázsochách. Takáč vláde vyčítal, že nepracuje pre ľudí. Zemanová očakávala od Takáča a jeho strany poďakovanie Matovičovi, pretože nik iný podľa nej nedvíha Smeru-SD preferencie tak ako on.