Šarmantný záchranár z Pobrežnej hliadky, David Hasselhoff, má 70 rokov

Umelec, ktorý sa v 80. a 90. rokoch minulého storočia stal seriálovou ikonou, dosiahol úspech aj v oblasti hudby. Na konte má hity ako Do The Limbo Dance, Crazy for You, Looking for Freedom či Hooked on a Feeling.

David Michael Hasselhoff sa dnes (17. júla) dožíva 70 rokov.

Narodil sa 17. júla 1952 v americkom meste Baltimore. Už od detstva navštevoval hodiny herectva, spevu aj tanca. Popri štúdiu na Oakland University a neskôr na California Institute of the Arts si privyrábal ako čašník a model. Prvý väčší úspech zaznamenal v roku 1975, kedy sa mu podarilo získať úlohu doktora Snappera Fostera v seriáli Mladí a nepokojní (The Young and The Restless). Divákov v Spojených štátoch aj v zámorí oslovil ako Michael Knight zo seriálu Knight Rider (1982–1986), ktorý bojuje proti všetkým druhom zločinu s pomocou super auta KITT. V roku 2008 vzniklo aj pokračovanie seriálu s názvom Knight Rider: Legenda sa vracia (Knight Rider). Hasselhoff v ňom však získal už len vedľajšiu úlohu.

Rolu podvodníka si vyskúšal vo filmovej kriminálnej komédii Aféra Cartier (The Cartier Affair, 1984) a do postavy detektíva sa prevtelil v horore Teror na londýnskom moste (Bridge Across Time, 1985).

Americký umelec bol tiež neodmysliteľnou súčasťou populárneho seriálu s názvom Pobrežná hliadka (Baywatch, 1989-2001), ktorý sa stal súčasťou americkej popkultúry a medzinárodným televíznym fenoménom. Hasselhoff v ňom stvárnil skupiny vodných záchranárov Mitcha Buchannona.

Okrem šarmantného umelca sa v Pobrežnej hliadke objavili aj pôvabné herečky ako napríklad Pamela Anderson, Yasmine Bleeth a Carmen Electra. V rokoch 1995-1997 mohli diváci tiež sledovať kriminálnu verziu seriálu s názvom Baywatch Nights a na pôvodný seriál nadviazalo aj niekoľko voľných filmových pokračovaní ako Baywatch the Movie: Forbidden Paradise (1995), Baywatch: White Thunder at Glacier Bay (1998), Baywatch: Hawaiian Wedding (2003) a Baywatch (2017).

V 90. rokoch sa Hasselhoff vrátil k postave strážcu zákona Michaela Knighta akčným filmom Knight Rider 2000 (1991) a zahral si aj v snímkach ako Lavína (Avalanche, 1994), Fotograf (Legacy, 1998) alebo Nick Fury, agent Štítu (Nick Fury: Agent of Shield, 1998). Obchodníka s otrokmi zosobnil v dráme Shaka Zulu: Boj o pevnosť (Shaka Zulu: The Citadel, 2001) a v komediálnej polohe sa predviedol v snímke SpongeBob v krátkych nohaviciach (The SpongeBob SquarePants Movie, 2004). Z ďalších známych filmov, v ktorých účinkoval možno spomenúť Super kšeft (Don't Call Me Tonto!, 2005), Anakonda 3: Nová hrozba (Anaconda III, 2008), The Christmas Consultant (2012) či Killing Hasselhoff (2017).

Obľúbený americký herec sa uplatnil tiež v divadle. V roku 2000 debutoval na Broadwayi v muzikáli Jekyll a Hyde, ktorý bol adaptáciou slávneho románu Roberta Louisa Stevensona a príležitosť dostal aj v produkciách ako Jesus Christ Superstar alebo Rocky Horror Picture Show.

Súbežne s herectvom sa Hasselhoff venuje aj speváckej kariére. Jeho debutový album Night Rocker vyšiel v januári 1985. Známy je tiež album Looking for Freedom (1989) s rovnomenným hitom, ktorý slávil úspechy najmä v Nemecku. V roku 1992 potešil fanúšikov albumom Everybody Sunshine a v roku 2021 sa predstavil albumom Party Your Hasselhoff.

David Hasselhoff naposledy zavítal na Slovensko v júni 2017, kedy sa zúčastnil na podujatí Dobrý festival v Prešove. Od roku 2018 je manželom waleskej modelky Hayley Robertsovej.