Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu prijala dva návrhy zákonov o interrupciách

Urobila tak po tom, čo americký Najvyšší súd 24. júna zrušil výklad o ústavnom práve na interrupciu a umožnil jednotlivým štátom obmedziť vykonávanie tohto zákroku. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

Je však nepravdepodobné, že by návrhy zákonov prijaté zväčša demokratickou Snemovňou podporil aj Senát, v ktorom by za ne muselo hlasovať aj desať republikánov.

„Len pred tromi týždňami Najvyšší súd zničil základné práva tým, že zrušil prelomové rozhodnutie v prípade Roeová verzus Wade," uviedla predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. Dodala, že demokratická väčšina “podnikne potrebné opatrenia na to, aby zaručila ženám reprodukčnú slobodu".

Prvý návrh zákona by zlegalizoval interrupcie na území celých Spojených štátov. Snemovňa podobný zákon schválila už vlani, no nezískal dostatočnú podporu v Senáte. Druhý návrh zákona by poskytoval právnu ochranu ženám, ktoré za účelom vykonania interrupcie vycestujú do iného štátu.

Viaceré štáty po rozhodnutí Najvyššieho súdu už interrupcie na svojom území zakázali. Očakáva sa, že v najbližších týždňoch by umelé prerušenie tehotenstva mohla zakázať alebo obmedziť až polovica z 50 amerických štátov.

Americký prezident Joe Biden na začiatku júla podpísal nariadenie na ochranu prístupu k umelému ukončeniu tehotenstva. Ide o súčasť reakcie jeho administratívy na rozhodnutie Najvyššieho súdu.