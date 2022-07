Ako udržať hrozno pevné a svieže po dobu 4 týždňov? Tento trik si zamilujete

Čerstvé hrozno po prinesení z obchodu väčšinou na kuchynskom pulte nevydrží dlhšie ako 2 až 4 dni. Situáciu môže zmeniť chladnička, ktorá predlžuje jeho životnosť asi na 10 dní. Ak nestíhate zjesť hrozno ani za takýto čas, určite vám poslúži trik pri skladovaní, ktorý sľubuje pevné a svieže bobuľky aj po štyroch týždňoch.

Ako ho správne skladovať

Čo urobíte ako prvé, keď si hrozno prinesiete z obchodu? Väčšina ľudí ho vybalí z pôvodného balenia, a predtým, ako ho odložia do misky na pult alebo do chladničky, ho ešte umyjú. Práve tento krok by ste ale mali vynechať.

Umývaním hrozna mu na povrch dodávate nadbytočnú vlahu, ktorá urýchľuje jeho hnitie a plesnivenie. Takejto chybe sa preto vyhnite, a hrozno umývajte až tesne pred konzumáciou.

Pre čo najdlhšiu výdrž hrozna tiež pomôže, keď ho budete skladovať na chladnom a tmavom mieste (napríklad v chladničke) v pôvodnom balení (hrozno sa obvykle predáva v plastových vrecúškach s dierkami, cez ktoré k plodom prúdi čerstvý vzduch).

Ak sa rozhodnete pre skladovanie v chladničke, hrozno odložte do vysúvacích priečinkov v spodnej časti. Ak sa tam hrozno nezmestí, uložte ho do strednej police.

Ak si chcete dať s hroznom extra námahu, ale zároveň mu tým predĺžiť životnosť až na mesiac, pooberajte všetky jeho bobule zo stonky a umiestnite ich do uzatvárateľnej nádoby. Dajte si pozor na to, aby bobule neboli naukladané tesne jedna vedľa druhej. Nádobu následne až po vrch naplňte vodou a uzavrite.

Vodu v nádobe nie je potrebné meniť, ale nič nepokazíte, ak to po niekoľkých dňoch predsa len urobíte. Keď budete vyberať bobule z nádoby, použite pri tom lyžicu alebo čisté ruky.

Ak ste na svojom hrozne už spozorovali zopár zmäknutých plodov, nemusíte ich vyhadzovať. Vďaka sladkej chuti sa výborne hodia napríklad do smoothies.