Alkohol škodí najmä mladým ľuďom, starším občasné pitie prospieva

DNES - 13:07

Alkohol je škodlivý a jeho pitie nemá pre mladých ľudí žiadne zdravotné výhody – občasné pitie malého množstva alkoholu môže prospievať iba ľuďom nad 39 rokov. Vyplýva to zo štúdie v prestížnom vedeckom časopise The Lancet, ktorý citoval britský denník The Guardian.

„Náš odkaz je jednoduchý: mladí ľudia by nemali piť, ale starším ľuďom môže pitie malého množstva prospieť," povedala profesorka Emmanuela Gakidouová z Lekárskej fakulty Washingtonskej univerzity v Seattli a vedúca výskumného tímu. Hoci nemusí byť realistické myslieť si, že mladí s alkoholom prestanú, „je dôležité informovať o najnovších poznatkoch, aby každý mohol prijímať informované rozhodnutia o svojom zdraví," dodala profesorka. Najhoršie sú na tom ľudia vo veku 15 – 39 rokov. V tomto veku bolo až 59 percent z tých, ktorí pili škodlivé množstvá a boli nadmerne vystavení zdravotným rizikám vrátane zranení, dopravných nehôd, samovrážd alebo vrážd. Tri štvrtiny z nich boli muži. Vedci ako štandardný nápoj brali deciliter červeného vína alebo 375 ml piva. Ľudia vo veku 40 – 64 rokov môžu za bezpečnú konzumáciu považovať dva štandardné nápoje denne. Priemerne však odporúčaný príjem alkoholu pre dospelých vo veku nad 40 rokov bol nízky, najviac 1,87 štandardného nápoja denne. Vedci z Washingtonskej univerzity v Seattli v projekte „Globálna záťaž z chorôb" dlhodobo spracúvajú údaje o príčinách chorôb a úmrtí vo svete. Riziká z pitia alkoholu skúmajú podľa zemepisnej oblasti, veku a pohlavia. Tieto údaje potom porovnávajú s výskytom 22 zdravotných problémov vrátane zranení, kardiovaskulárnych chorôb a rakoviny.