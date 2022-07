Orbán predpovedá recesiu v Európe pre energetickú krízu

Sankcie Európskej únie (EÚ) proti Rusku vrátane sankcií na ropu zlyhali, pretože spôsobujú Európe väčšie ťažkosti ako Moskve a nepodarilo sa nimi prinútiť Rusko, aby ukončilo vojnu na Ukrajine, povedal Orbán v štátnom rozhlase.

„Doteraz som si myslel, že sme sa strelili do nohy,“ uviedol Orbán. „Teraz je to skôr tak, že si európska ekonomika strelila do pľúc a teraz má problémy dýchať,“ doplnil.

Maďarsko, ktoré odoberá ruský plyn cez dva hlavné plynovody, pravdepodobne nebude čeliť prerušeniu dodávok plynu, ale bude sa vyrovnávať aj s prudko rastúcimi cenami energií, vyhlásil Orbán.

To podnietilo vládu, aby vo štvrtok (14. 7.) oznámila obmedzenie desaťročného dotačného programu pre domácnosti a zriadila pracovnú skupinu pre potenciálne budúce núdzové opatrenia, dodal.