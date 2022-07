Video: Medveď prišiel až k dverám domu, takto zakročil pes

Pes patriaci rodine z North Haverhill v americkom štáte New Hampshire preukázal neuveriteľnú odvahu, keď sa nebál odohnať veľkého medveďa zo svojho teritória. Ten sa dostal až k dverám rodinného domu v skorých ranných hodinách. Zábery z bezpečnostnej kamery zachytené približne o 1.00 hod ukazujú psa menom Thor, ako agresívne šteká na medveďa na verande.

Thor sa dostal do bezprostrednej blízkosti medveďa a niekoľko sekúnd na neho štekal. Potom ustúpil zo schodov, aby uvoľnil miesto pre medveďa, aby mohol odísť z verandy. Medveď sa stiahol na dvor a potom odišiel z pozemku, pričom pes ho nasledoval, aby sa uistil, že zviera je preč a jeho dom je chránený. Majiteľ domu v tom čase otvoril vchodové dvere a pochválil 13-ročného Thora za jeho statočnosť.

Zábery zdieľané na sociálnych sieťach slúžia aj ako varovanie pre majiteľov psov, aby nenechávali svojich miláčikov vonku bez dozoru, pretože by sa mohli dostať do tesnej blízkosti týchto nebezpečných zvierat a nie každé by sa nechalo takto zastrašiť.