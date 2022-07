Nemeckí sociálni demokrati rokujú o vylúčení Schrödera zo strany

SPD v severonemeckom meste Hannover sa bude zaoberať 17 podnetmi týkajúcimi sa vylúčenia 78-ročného Schrödera zo strany, priblížil tamojší predstaviteľ SPD Christoph Matterne. Rozhodnutie sa očakáva o tri týždne.

Právni experti však uvádzajú, že vylúčenie zo strany je komplikovanou záležitosťou s právnymi prekážkami a Schröder bude mať právo sa voči akémukoľvek rozhodnutiu voči svojej osobe odvolať.

Schröder sa „rozhodol, že jeho finančná a osobná závislosť od Putina je dôležitejšia než jeho oddanosť politickému subjektu SPD či dedičstvo po funkcii kancelára,“ povedal pre denník Rheinische Post Thomas Kutschaty z SPD.

Schröder, ktorý bol kancelárom Nemecka v rokoch 1998–2005, síce ruskú inváziu na Ukrajinu odsúdil, avšak od samotného šéfa Kremľa sa odmietol dištancovať, pripomína AFP.

„Nevzdám sa príležitostí na dialóg s prezidentom Putinom,“ povedal Schröder pred niekoľkými dňami pre noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podľa správy tohto denníka Schröder uviedol, že neverí vo vojenské, ale v diplomatické riešenie konfliktu na Ukrajine. Spochybnil tiež dôraz na dodávky zbraní pre ukrajinské sily.

Exkancelár roky čelil kritike v súvislosti so svojimi pozíciami v ruských štátnych podnikoch a až v dôsledku narastajúceho tlaku sa v máji rozhodol rezignovať na svoj post v dozornej rade ruského ropného gigantu Rosnefť. Odmietol tiež nomináciu do rady ďalšieho ruského plynárenského gigantu Gazprom. Vedúce pozície má však okrem toho v projektoch plynovodov Nord Stream a Nord Stream 2, spájajúcich Rusko a Nemecko cez Baltické more.

V máji sa rozpočtový výbor nemeckého parlamentu rozhodol zbaviť Schrödera niekoľkých oficiálnych výhod, ktoré užíval ako bývalý spolkový kancelár – vrátane kancelárie v Bundestagu.