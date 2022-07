Doležal: V súvislosti s Volvom má vzniknúť nová letecká linka Košice – Göteborg

Uviedol to v stredu (13. 7.) na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že išlo o požiadavku zo strany investora, na ktorej rezort dopravy už pracuje.

„Ak si máme predstaviť, že najbližšie roky sem má lietať niekoľko desiatok zástupcov zo Švédska a vice versa zo Slovenska, tak si myslím, že tá priama linka bude mať a má svoje opodstatnenie už dnes. My robíme všetko pre to, aby sme ju v rámci možností schém štátnej pomoci zadotovali, či už vo forme odpustenia časti letiskových poplatkov, to platí aj v Göteborgu aj Košiciach. Makáme na tom, aby takáto linka vznikla čo najskôr,“ priblížil Doležal.

Podmienkou je podľa jeho slov aj koľajová doprava, a to nielen v kontexte prepravy materiálov pre nový závod, ale aj v kontexte prepravy budúcich zamestnancov. Minister skonštatoval, že investor kládol veľký dôraz na podporu intermodálnej dopravy. „Nechce prepravovať tovary po ceste, ale primárne chce prepravovať tovary po železnici, čo je super, lebo to je v súlade s našou stratégiou podpory intermodálnej dopravy,“ dodal Doležal.

Automobilka Volvo oznámila svoj príchod na východ Slovenska 1. júla. Plánuje tam vo výrobe elektrických áut zamestnať 3300 ľudí. Investícia vo výške takmer 1,2 miliardy eur by mohla priniesť aj ďalších približne 10.000 pracovných miest v dodávateľských firmách automobilky.