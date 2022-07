Slovensko možno príde o jediného výrobcu hliníka

Spoločnosť postupným znižovaním výroby a súčasným prepúšťaním reaguje na narastajúce ceny elektrickej energie, vysoké ceny emisných povoleniek a nízke ceny hliníka. Vedenie spoločnosti avizuje aj úplné zastavenie výroby.

Spoločnosť ohlásila prepustenie 300 zamestnancov z celkového počtu 450, pričom konečné číslo zamestnancov, ktorí prídu o zamestnanie, zatiaľ nie je definitívne. Aktuálne ide o priamych zamestnancov. Situácia sa však dotkne priemyslu a subdodávateľov v celom žiarskom regióne. Na výrobu v spoločnosti je naviazaných ďalších približne 2500 pracovných miest. „To, čo postihlo našu jedinú slovenskú hlinikáreň, sa nedá nazvať inak ako katastrofou,“ reagoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

MH uviedlo, že podniklo všetky kroky k zníženiu poplatkov v koncových cenách energií, ktoré boli v jeho kompetencii. Zároveň si uvedomuje, že vzhľadom na náročnosť výroby v hlinikárni to nepostačovalo. Ako ďalšie riešenie preto navrhovalo zmenu kompenzačnej schémy pre energeticky náročný priemysel, rovnako ako spoločnosť Slovalco, čím by sa vytvorili podmienky, ktoré by boli porovnateľné s konkurenčnými podnikmi v iných európskych krajinách.

„Ministerstvo hospodárstva a aj ja osobne sme dlhodobo navrhovali, aby sa uvoľnili financie z Envirofondu tak, ako je to bežné v zahraničí. Veľkí zamestnávatelia mali dostať priamu finančnú kompenzáciu v dôsledku neúnosného zvyšovania nákladov na výrobu. Bohužiaľ, stroskotalo to na zamietavom stanovisku ministerstva financií napriek tomu, že v Envirofonde sa nachádza dostatok financií. Výsledkom je, že stovky ľudí skončia na úrade práce,“ zdôraznil Sulík.

Generálny riaditeľ Slovalco Milan Veselý podotkol, že firmu mohla zachrániť práve chýbajúca novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. „S kompenzáciou by sme vedeli byť aspoň na nule, ale takto je situácia ďaleko za hranicou únosnosti. Nedokázali sme si zabezpečiť vstupy, elektrinu na budúci rok, a dnes už to zašlo tak ďaleko, že by nám už ani prijatie zákona nepomohlo,“ dodal Veselý.

Rezort hospodárstva pripomenul, že správa Environmentálneho fondu, ako i zákon o obchodovaní s emisnými kvótami spadajú do spôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, pričom rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov z Envirofondu rezort životného prostredia prijíma spolu s Ministerstvom financií (MF) SR. Príspevky do Envirofondu odvádzajú i firmy z ťažkého priemyslu, pričom na základe určenia Európskej komisie o použití prostriedkov z fondu je tieto možné využiť i na realizáciu opatrení v súvisiacich s dekarbonizáciou priemyslu.