V Múzeu kysuckej dediny pripravia vlakovú lúpež aj zbojnícke špeciality

Doplnila, že od 10.00 do 16.00 h predstavia v skanzene prácu remeselníkov aj kuchyňu starých materí. Návštevníkom ponúknu kapustniaky, zbojnícku hrachovú polievku, zbojnícky oškvarkový dukát a od 13.15 h folklórne vystúpenia.

Tradícia zbojníctva v slovensko-poľskom pohraničí siaha podľa historika Kysuckého múzea Mariána Liščáka až do stredovekých čias. „Byť zbojníkom v severozápadnom Uhorsku bolo výhodné najmä vďaka blízkosti pohraničného pásma. Zbojníci mohli v závislosti od hroziaceho nebezpečenstva dolapenia rýchlo prechádzať z jednej krajiny do druhej. Kooperácia cezhraničných obcí pri chytaní zbojníkov nebola príliš rozšírená, takže hrozba upadnutia do väzenských okov sa vďaka vhodnému geografickému položeniu znižovala,“ uviedol Liščák.