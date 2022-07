Toto sú 4 znaky skutočnej spokojnosti so životom: Koľko z nich máte vy?

Vyššia spokojnosť so životom súvisí s výrazne lepším psychickým a fyzickým zdravím, potvrdila štúdia publikovaná v odbornom žurnále The Milbank Quarterly . Spokojnosť so životom sa týka celkového spôsobu, akým ľudia hodnotia svoj vlastný život, vrátane vzťahov, kariéry, dosiahnutých cieľov a schopnosti vyrovnať sa s každodenným životom. Často je v kontraste so šťastím vnímaným iba od jedného okamihu k druhému.

Ľudia, ktorí sú veľmi spokojní so svojím životom, majú tendenciu plne súhlasiť s týmito štyrmi tvrdeniami:

"Vo väčšine ohľadov je môj život blízky môjmu ideálu." "Podmienky môjho života sú vynikajúce." "Doposiaľ som dosiahol dôležité veci, ktoré som v živote chcel." "Keby som mohol znovu prežiť svoj život, nezmenil by som takmer nič."

Štúdia zistila, že ľudia, ktorí boli veľmi spokojní so svojím životom, mali tiež:

O 46 percent nižšiu pravdepodobnosť depresie.

O 26 percent nižšiu pravdepodobnosť úmrtia.

O 25 percent nižšiu pravdepodobnosť telesného postihnutia.

Boli tiež viac optimistickí, mali viac nádeje, cítili väčší pocit vlastného zdokonalenia a boli menej osamelí. Peniaze a to, ako ľudia hodnotia svoj vzhľad, majú značný vplyv na to, ako sú ľudia spokojní so životom. Životnú spokojnosť však ovplyvňujú mnohé faktory, ktoré sa dajú ľahšie zmeniť.

Vzťahy majú jednoznačne veľký vplyv na životnú spokojnosť spolu s prácou, záľubami, učením sa vychutnávať život, stanovovaním cieľov, pobytom v prírode a dokonca aj analýzou negatívnych udalostí v živote. Aj akceptovanie a prispôsobenie sa okolnostiam, ktoré sa nedajú zmeniť, spôsobuje, že sa ľudia cítia spokojnejší.

Vlády by nemali hľadieť len na peniaze

Tieto závery pochádzajú zo štúdie takmer 13 000 ľudí starších ako 50 rokov, ktorí sa zúčastnili prieskumu v USA. Každý z nich bol požiadaný, aby zhodnotil svoje zdravie a pohodu, a o štyri roky neskôr všetkých účastníkov znovu kontaktovali. Eric Kim, prvý autor štúdie, povedal:

„Životná spokojnosť je hodnotenie vlastného života na základe faktorov, ktoré človek považuje za najrelevantnejšie. Zatiaľ čo spokojnosť so životom je formovaná genetikou, sociálnymi faktormi a meniacimi sa životnými okolnosťami, môže sa zlepšiť aj na individuálnej úrovni, ako aj kolektívne na národnej úrovni.“

Výsledky ukázali, že ľudia, ktorých životná spokojnosť sa zlepšila, zaznamenali aj značné zlepšenie psychického a fyzického zdravia. Vedci vykonali tento výskum v snahe presvedčiť vlády, aby pri prijímaní politických rozhodnutí mysleli aj na viac než len peniaze. Kim povedal: