Premiér považuje za dôležité preniesť diskusiu o koalícii za zatvorené dvere

Od stretnutia s lídrom SaS Richardom Sulíkom očakáva otvorenú a korektnú diskusiu, pri ktorej si budú uvedomovať zodpovednosť aj hrozbu návratu vlád Smeru-SD. Heger deklaroval, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) má jeho dôveru.

„Bude to stretnutie iba nás dvoch. Urobil som to preto, lebo si myslím, že je dôležité, aby sme diskusiu z verejného priestoru dostali za rokovací stôl, za zatvorené dvere, kde sa takéto diskusie viesť majú,“ podčiarkol. Bude rád, ak si partneri nebudú vymieňať odkazy cez sociálne siete.

Premiér si myslí, že krok späť sa ešte urobiť dá. Hegerovým cieľom je dovládnuť v riadnom volebnom období. Neodpovedal na otázku, či by nebolo lepšie, ak by odišli Sulík aj Matovič. Do konca augusta, keď vyprší ultimátum SaS, je podľa premiéra ešte dostatok času. Otázka odchodu Matoviča z vlády je podľa neho uzavretá. OĽANO už skôr takúto požiadavku odmietlo.

Čo sa týka protiinflačného balíčka z dielne Matoviča, podľa Hegera nebola porušená koaličná zmluva. Mal mu to povedať aj Sulík, ktorý navyše podľa Hegera balík nevetoval. Minister financií má premiérovu dôveru. „Výsledky sú jednoznačné,“ povedal. Každý rezort podľa premiéra nestojí len na jednom človeku. Práve MF označil za rezort, kde mali ľudia najlepšie meno. Ocenil aj štátneho tajomníka Marcela Klimeka.

Premiér sa má so Sulíkom stretnúť v sobotu (16. 7.), miesto ani čas nešpecifikovali. Predmetom diskusie má byť budúcnosť koalície, v ktorej sa opätovne vyostrili spory po prelomení veta prezidentky Zuzany Čaputovej pri Matovičovom protiinflačnom balíku. OĽANO a SaS sa vzájomne obviňovali z hlasovania s fašistami.

Situácia vyústila do rozhodnutia SaS vypovedať koaličnú zmluvu. Liberáli požadujú novú dohodu do konca augusta, inak ich ministri podajú demisiu. Jednou z podmienok je odchod Matoviča z vlády. Sulík vyhlásil, že SaS nie je súčasťou koalície. Premiér následne stranu vyzval, aby urobila krok späť. Obaja aktéri sporu pritom deklarujú záujem na dovládnutí súčasnej vlády. Premiér apeluje na štvorkoalíciu.