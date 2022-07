Ako často by ste mali v lete kosiť trávnik?

Leto je tu a pre mnohých z nás predstava ideálne stráveného dňa obsahuje aj čas v záhrade. Nezáleží, či sa kúpete v bazéne, pracujete v záhradke alebo len tak ležíte a relaxujete. Dojem z toho ale dokáže pokaziť, ak záhrada nie je v najlepšom stave. Problémom môže byť aj trávnik, ktorému letné horúčavy neprospievajú. Už sme vám minule dali tipy na to, ako zabrániť jeho zožltnutiu. Teraz sa pozrieme na to, ako často by ste trávnik mali kosiť, aby bol zdravý.

Kosenie trávnika je totiž dôležitým prostriedkom k tomu, aby ste ho udržali zdravý a pekne zelený aj v takomto počasí. Avšak je dôležité, aby ste trochu upravili svoj spôsob kosenia. Podľa expertov z The Lawn Man je dôležité trávnik kosiť často a pravidelne, avšak s vysokým rezom trávy. Vysoké teploty totiž trávnik namáhajú, a tak je dôležité pomôcť mu udržať si čo najviac vlhkosti v sebe.

Tomu pomáha práve výška kosenia. Nastavte ju tak čo najvyššie, ako vám vaša kosačka umožňuje. Takto budete mať síce dlhšie steblá trávy, ale tie prikryjú pôdu a spomalia tak stratu vlhkosti. Taktiež samotný trávnik s vyššími steblami obsahuje viac vlhkosti a tým dokáže lepšie odolať vysychaniu. V niektorých prípadoch dokonca pomáha, ak necháte časť pokosenej trávy priamo na trávniku. Takýto mulč taktiež pomôže v udržaní vlhkosti v trávniku, vďaka čomu dokáže prekonať aj naozaj horúce letné dni.

Ako ešte dokážete trávniku pomôcť pri vysokých teplotách? Samozrejme polievaním, no aj tam musíte dať pozor na to, ako trávnik polievať. Aj na to sme vám už priniesli tipy. Stručne ale dbajte na to, aby ste polievali hlboko a nepravidelne, čím pôdu dôkladne prevlhčíte. To pomôže tráve v raste pevných koreňov, ktoré zabránia jej vysychaniu.