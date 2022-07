Demonštranti vtrhli do úradu premiéra Srí Lanky, bol vyhlásený výnimočný stav

Demonštranti požadujú, aby premiér Ranil Vikramasinghe i prezident Rádžapakša okamžite odstúpili z funkcií. Vikramasinghe pritom ešte v sobotu ponúkol svoju demisiu a uviedol, že z úradu odstúpi, keď bude vymenovaná nová vláda.

V snahe zabrániť demonštrantom preniknúť do budovy úradu premiéra použila polícia i slzotvorný plyn.

Protesty v krajine v stredu opäť zosilneli po tom, čo sa verejnosť dozvedela, že Rádžapakša spolu s manželkou ušiel na Maldivy. Polícia v tejto súvislosti tiež vyhlásila zákaz vychádzania v Západnej provincii, v ktorej leží i hlavné mesto Kolombo, no ani to miestnym obyvateľom nezabránilo, aby vyšli do ulíc.

Na celom území Srí Lanky bol preto v stredu vyhlásený výnimočný stav. „Keďže prezident je mimo krajiny, bol vyhlásený výnimočný stav, aby sme sa vysporiadali so situáciou,“ oznámil hovorca premiéra.

Demonštranti na Srí Lanke obsadili v posledných dňoch niekoľko vládnych budov a požadujú rezignáciu najvyšších predstaviteľov krajiny. Prezident Gótábaja Rádžapakša utiekol ešte v sobotu zo svojej oficiálnej rezidencie v hlavnom meste Kolombo. Prinútil ho k tomu dav demonštrantov, ktorý vnikol do jeho rezidencie.

Rádžapakša následne – po bezprecedentných protestoch, ktoré v tejto krajine vyvolala ekonomická kríza - avizoval, že v stredu 13. júla odstúpi z úradu, aby tak „umožnil pokojné odovzdanie moci“.

Srí Lanka čelí najhoršej ekonomickej kríze od získania nezávislosti od Británie v roku 1948. V apríli prestala splácať dlh vo výške 51 miliárd dolárov a rokuje o finančnej výpomoci s Medzinárodným menovým fondom (MMF). Krajina už takmer úplne spotrebovala svoje zásoby benzínu a nafty. Mnohé európske štáty, Austrália a USA preto varovali svojich občanov pred cestovaním na Srí Lanku.