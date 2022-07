Americký herec Harrison Ford má 80 rokov

Charizmatický a stále aktívny americký herec sa dnes (13. júla) dožíva 80 rokov.

Harrison Ford sa narodil 13. júla 1942 v americkom meste Chicago. Od roku 1960 študoval filozofiu a angličtinu na Ripon College vo Wisconsine, kde navštevoval aj dramatický kurz. Napokon však školu zanechal a rozhodol sa presadiť v umeleckej oblasti. Popri prvých hereckých skúsenostiach ho živilo najmä povolanie tesára.

Výraznejšie na seba upozornil úlohou pouličného pretekára v snímke Americké graffiti (American Graffiti, 1973) od režiséra Georgea Lucasa. Tento slávny americký filmový tvorca mu dal príležitosť aj v kultovej sci-fi filmovej ságe s názvom Hviezdne vojny (Star Wars). Diváci si ho môžu pamätať ako medziplanetárneho pilota, pašeráka a rebelského bojovníka Hana Sola, ktorý bol súčasťou dielov Hviezdne vojny: Epizóda IV - Nová nádej (Star Wars: Episode IV - A New Hope, 1977), Hviezdne vojny: Epizóda V - Impérium vracia úder (Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back, 1980) a Hviezdne vojny: Epizóda VI - Návrat Jediho (Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi, 1983).

Charizmatický herec si slávu upevnil aj vojnovými drámami Oddiel 10 z Navarone (Force 10 from Navarone, 1978) či Apokalypsa (Apocalypse Now, 1979). Ford na seba výrazne upútal v úlohe odvážneho archeológa Indianu Jonesa, do ktorej ho obsadil Steven Spielberg. V roku 1981 sa objavil v prvej časti populárnej série Indiana Jones a Dobyvatelia stratenej archy (Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark) a archeológa stvárnil aj v ďalších pokračovaniach Indiana Jones a Chrám skazy (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), Indiana Jones: Posledná krížová výprava (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) a Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008).

V roku 1982 bol Ford súčasťou známeho sci-fi thrilleru Blade Runner a do kože detektíva z oddelenia vrážd sa prevtelil vo filme Svedok (Witness, 1985). Za výkon v tejto kriminálnej dráme bol nominovaný na Oscara aj Zlatý Glóbus. Svoj repertoár rozšíril aj snímkami Pobrežie moskytov (The Mosquito Coast, 1986), Podnikavé dievča (Working Girl, 1988) alebo Buldog (Frantic, 1988).

V 90. rokoch minulého storočia stvárnil zamestnanca CIA Jacka Ryana v dvoch filmoch adaptovaných podľa románov Toma Clancyho - Hry patriotov (Patriot Games, 1992) a Jasné nebezpečenstvo (Clear and Present Danger, 1994). Presvedčivý výkon podal aj v thrilleri Utečenec (The Fugitive, 1993), v ktorom zosobnil neprávom odsúdeného doktora hľadajúceho spravodlivosť. Amerického prezidenta v ohrození si zahral v snímke Air Force One (1997) a po boku Liama Neesona sa objavil vo vojnovom thrilleri K-19: Stroj na smrť (K-19: The Widowmaker, 2002).

V dráme Liek pre naše deti (Extraordinary Measures, 2010) si zahral lekára a o tri roky neskôr upútal v životopisnej športovej snímke 42: Zrod legendy (42) ako bejzbalista Branch Rickey. Nechýbal ani v akčnom sci-fi Enderova hra (Ender's Game, 2013) a v rokoch 2015 a 2019 sa opäť ako Han Solo predviedol v ďalších filmových spracovaniach Hviezdnych vojen - Star Wars: Sila sa prebúdza (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens) a Star Wars: Vzostup Skywalkera (Star Wars: The Rise of Skywalker).

V roku 2017 nadviazal účinkovaním v snímke Blade Runner 2049 na sci-fi thriller, v ktorom zažiaril už v roku 1982. Samotárskeho dobrodruha si zahral vo filme Volanie divočiny (The Call of the Wild, 2020) a po piaty raz sa predstaví ako Indiana Jones v ďalšej časti tejto dobrodružnej série, ktorej premiéra je naplánovaná na budúci rok.

Herec známy aj vďaka aktivitám za ochranu prírody je od roku 2010 manželom Calisty Flockhart, ktorá sa preslávila vďaka seriálu Ally McBealová.