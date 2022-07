Video: Takto nafúkate bazén aj bez pumpy behom menej ako minúty

V lete mnohí túžia po ochladení v podobe studeného bazéna na záhrade, no ak je potrebné ho najprv nafúkať, viacerí si to rozmyslia. Ak ste neinvestovali do elektrickej pumpy, nafukovanie akejkoľvek nafukovačky môže stáť veľa času a úsilia. Či už ide o bazén alebo nafukovacie plaváky, existuje aj rýchly a šikovný spôsob, ako ich nafúkať bez pumpy.

Ak máte prístup k elektrine, pomôže vám fén na vlasy. Všetko, čo potrebujete, je prázdna fľaša od nápoja, nožnice, lepiaca páska a fén, prípadne predlžovací kábel, aby ste mali prístup k elektrine do záhrady. Dôležité je, aby ste použili fén, ktorý dokáže fúkať studený vzduch. Stačí odstrihnúť plastovú fľašu a jej úzku časť priložiť k ventilu od nafukovačky. Zaistite ju lepiacou páskou a následne použite fén. Studený vzduch prúdiaci cez fľašu dokáže bazén nafúknuť behom menej ako minúty.

Video: Ako nafúkať bazén bez pumpy behom niekoľkých sekúnd