Slovensko.Digital upozorňuje: Starším občianskym preukazom končí platnosť certifikátu

Občania s elektronickým občianskym preukazom (eID) vydaným do júna 2021 budú môcť používať kvalifikovaný elektronický podpis iba do konca tohto roka. Certifikáty na starších občianskych preukazoch budú totiž zrušené. Upozornila na to platforma Slovensko.Digital s tým, že odporúča v dostatočnom predstihu požiadať o nový občiansky preukaz. Ministerstvo vnútra (MV) SR vyzývajú na aktívnejšiu komunikáciu smerom k dotknutým občanom.

„Nutnosť zrušiť platnosť certifikátov na 'starších' občianskych preukazoch nie je spôsobená chybou slovenských úradov - vyplýva z konca platnosti bezpečnostnej certifikácie čipu, ktorý je v nich osadený. Keďže tento problém však je dlhodobo známy, za zásadnú chybu považujeme nedostatok jasnej verejnej komunikácie o tejto situácii a nepripravené riešenia, ako jej čeliť,“ skonštatoval Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Problém by sa mal týkať viac ako 200.000 aktívnych používateľov služieb eGovernment. Platforma sa obáva náporu na oddeleniach dokladov. „Na Slovensku sa totiž za pol roka vydá spolu asi 250.000 občianskych preukazov, pre riešenie tohto problému by bolo teda treba kapacitu zvýšiť zhruba na dvojnásobok,“ myslí si Illek.

Ako pripomenul, situácia je o to komplikovanejšia, že v blízkej budúcnosti sa má začať s vydávaním úplne nového typu občianskych preukazov, ktoré sa budú dať používať s pomocou bezkontaktného rozhrania protokolom NFC. „MV SR však nevie garantovať, kedy táto zmena nastane, ani či to bude pred koncom roka, hoci podľa príslušného nariadenia Európskej komisie mali byť vydávané už od augusta 2021, čo mohlo zabezpečiť technicky vhodné a nákladovo efektívne riešenie aktuálnej situácie,“ dodal.