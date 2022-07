SNS sa obáva rastu cien plynu, Sulíka vyzvala, aby ich zverejnil

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v utorok podľa SNS potvrdil jej obavy, že Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pristúpil k rizikovým kontraktom a ceny plynu preto pre konečných spotrebiteľov vzrastú v rozpätí od 60 do 100 %. Sulíka SNS vyzvala, aby ceny plynu na nasledujúce obdobie zverejnil.

„Slovenská národná strana vyzýva Richarda Sulíka, aby nezavádzal verejnosť a oznámil cenu plynu, ktorá čaká domácnosti, ako aj súkromné podnikateľské subjekty,“ uviedla SNS. Diskusia vo verejnom priestore nie je o tom, či budeme mať dosť plynu, pretože plyn podľa národniarov nie je problém kúpiť. „Otázkou je, za akú cenu ho budeme mať,“ uviedla strana.

Ceny plynu pre domácnosti a malé podniky stanovuje vždy koncom roku na základe cenových návrhov dodávateľov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Úrad už avizoval výrazné zvýšenie cien, ktoré je dané rastom cien komodity na burzách. Napriek tomu však Sulík po dohode s SPP koncom júna zverejnil ceny plynu pre domácnosti, ktoré s SPP podpíšu štvorročné kontrakty. Na budúci rok tieto domácnosti zaplatia za megawatthodinu (MWh) 57 eur. „Potom to ide na 65 eur, v roku 2025 na 72 eur a v roku 2026 na 76 eur za megawatthodinu,“ spresnil Sulík.

SNS vyzvala Sulíka, aby bezodkladne so šéfom SPP Richardom Prokypčákom pristúpili k rokovaniu o odbere ruského plynu a aspoň čiastočne vykompenzovali lacným nákupom ruského plynu ceny, ktoré nás tento rok alebo ďalší čakajú. „Jedinou cestou do budúcna je sa vrátiť ku kúpe ruského zemného plynu, ktorý je niekoľkokrát lacnejší,“ uviedla SNS.

Generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák v utorok na tlačovej konferencii priblížil, že Slovensko už má zabezpečený dostatok zemného plynu na ďalšiu vykurovaciu sezónu aj v prípade, že by ruský Gazprom dodávky do Európskej únie úplne zastavil. V súčasnosti Gazprom pre plánovanú odstávku plynovodu Nord Stream 1 prerušil dodávky plynu do Nemecka a ďalej do západnej Európy. Dodávky ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko podľa informácií zverejnených prepravcom plynu eustream však pokračujú na úrovni okolo 37 miliónov metrov kubických denne. Väčšina plynu tečie ďalej cez Rakúsko do Talianska.