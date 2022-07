​Video: Americký Stonehenge zasiahol záhadný výbuch. Zábery zaujali najmä konšpirátorov

Žulový monument Georgia Guidestones, niekedy prezývaný aj ako „Americký Stonehenge“, má za sebou záhadnú minulosť. Jeho pôvod sa datuje do roku 1980, pričom sa nachádzal na súkromnom pozemku v okrese Elbert na severovýchode Georgie.

Kamene, ktoré za desiatky rokov svojej existencie pritiahli tisícky turistov z celých Spojených štátov, boli takmer 6 metrov vysoké a pokryté záhadnými posolstvami. Okrem toho pravdepodobne spĺňali aj astronomické účely: pomocou slnečných lúčov, ktoré prenikali cez priezor medzi kameňmi, sa napríklad dal určiť deň v roku.

Dodnes nie je známe, kto a prečo dal pamätník zhotoviť, hoci medzi miestnymi panuje presvedčenie, že jeho autorom je istý Robert C. Christian, ktorý zastupoval skupinu „verných Američanov“ odhodlaných stvoriť niečo mimoriadne – pamätihodnosť, slúžiacu ako kompas, kalendár a hodiny s pokynmi v ôsmich jazykoch, ako vytvoriť ideálnu spoločnosť na báze eugeniky a new age hodnôt.

O kameňoch sa dlho hovorilo ako o vôdzke, ktorá mala poslúžiť osobám, ktoré by prežili potenciálnu apokalyptickú udalosť na Zemi. Dnes síce nevieme, o akú udalosť malo ísť, no tvorca monumentu zrejme predpokladal, že bude len taká ničivá, aby jej sile kamene dokázali odolať.

Americký Stonehenge nakoniec nepodľahol vplyvu prírodnej ani inej katastrofy, no i tak na pôvodnom mieste dnes už nestojí. V júli 2022 k nemu totiž neznáma osoba umiestnila nálož, ktorá pri ňom explodovala. Miestne úrady následne nariadili odstránenie zvyšných častí pamätníka „z bezpečnostných dôvodov“.

I say it was Rods of God! It came from the sky. Video of Georgia GuidStones pic.twitter.com/jYrpkzv2T6 — cathyb31 (@cathyb31) July 6, 2022

Vláda štátu Georgia na Twitteri zverejnila zábery z osudnej noci, keď páchateľ odpálil časť kameňov. „Video z bezpečnostnej kamery... zobrazuje neznámu osobu, ktorá pri Georgia Guidestones nechala výbušné zariadenie,“ píše úrad. „Video je rozmazané, ale vyšetrovatelia stále aktívne pátrajú po identite a mieste pobytu neznámeho, ktorý po výbuchu unikol z miesta činu.“

(2/4) We recognize that this case has drawn high public interest with many questions.



Our EOD unit made the call to demolish the entire structure since someone destroyed one of the five vertical slabs that held the structure up. pic.twitter.com/IJWhHmR7e5 — GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) July 7, 2022

Napriek evidentným dôkazom o ľudskom zásahu záhadná povesť monumentu u niektorých Američanov vyvolala podozrenie, že kamene zničila nadprirodzená sila. Túto teóriu zastáva dokonca aj kandidátka na guvernérku Kandiss Taylorová, podľa ktorej Boh „zničil satanské kamene“.

God is God all by Himself. He can do ANYTHING He wants to do. That includes striking down Satanic Guidestones. — Kandiss Taylor (@KandissTaylor) July 6, 2022

Taylorová patrí k pravicovým politikom a často využíva konšpiračné teórie na podporu svojej kandidatúry.

Časová schránka pod kameňmi

Pri demontáži zničeného pamätníka si robotníci medzi mnohými posolstvami všimli nedokončený nápis, ktorý poukazoval na časovú schránku údajne umiestnenú v podloží žulových kameňov.

Keďže pomník museli tak či tak odstrániť, Georgijská vláda nariadila vykopať schránku, ktorá sa mala nachádzať v hĺbke 1,8 metra pod povrchom zeme. Poručík Shane Allen ale pre magazín The Epoch Times uviedol, že pri kopaní sa nenašla žiadna schránka. „Nebola tam žiadna dutina. Nič tam nebolo. Bol to len kus betónu na hline.“