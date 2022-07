Ján Nosko bude opäť kandidovať na post primátora Banskej Bystrice

Ján Nosko je primátorom Banskej Bystrice od roku 2014, o v poradí tretí mandát sa chce uchádzať spoločne so širokým tímom ľudí. „Je treba otvorene povedať, že obdobie, ktoré máme pred sebou, vôbec nebude ľahké a bude si vyžadovať ľudí, ktorí sú skúsení, odhodlaní a majú chuť pre mesto tvrdo pracovať,“ uviedol Nosko s tým, že mesto už teraz pociťuje dôsledky zdražovania.

Za dôležité Nosko považuje pokračovať v transparentnom riadení samosprávy. Ako veľkú príležitosť vníma možnosť Banskej Bystrice čerpať v nasledujúcich rokoch z mimorozpočtových zdrojov v rámci udržateľného mestského rozvoja takmer 50 miliónov eur.

„Medzi naše hlavné priority bude patriť riešenie a regulácia parkovania, budovanie parkovacích domov či získanie Domu kultúry do vlastníctva mesta,“ priblížil Nosko. Pokračovať chce v revitalizácii vnútroblokov na siedmich sídliskách i v projekte obnovy Mestského parku na Tajovského ulici. Revitalizovať chce aj park pri kaštieli Radvanských, ktorý má aktuálne v nájme Akadémia umení.

O post vo vedení mesta majú zatiaľ záujem len dvaja kandidáti. Okrem Noska kandidatúru oficiálne oznámila projektová manažérka a vyštudovaná politologička Diana Javorčíková.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.