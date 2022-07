Kyjev si predvolal veľvyslankyňu Kanady pre plán vrátiť turbíny pre Nord Stream

Oznámil to v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom nočnom príhovore. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a denníka The Guardian.

„Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo kanadskú vyslankyňu pre našu krajinu pre absolútne neakceptovateľnú výnimku zo sankcií mierených proti ruskému režimu,“ uviedol Zelenskyj v príhovore zverejnenom na sociálnej sieti Telegram.

Podľa ukrajinského prezidenta bude Moskva toto rozhodnutie Kanady vnímať „výlučne ako prejav slabosti“. „Rusko sa bezpochyby bude snažiť nielen maximálne obmedziť, ale tiež úplne zastaviť dodávky plynu do Európy, a to v ten najkritickejší moment,“ vyhlásil Zelenskyj.

Kanada cez víkend súhlasila, že doručí do Nemecka turbíny potrebné pre plynovod Severný prúd 1, a to aj napriek sankciám uvaleným na Rusko a výzvam Ukrajiny, aby tak nerobila.

Spomínané turbíny boli poslané do Kanady do továrne nemeckej spoločnosti Siemens Energy na údržbu. Rusko pritom odôvodnilo zníženie dodávok plynu prúdiacich cez plynovod Severný prúd 1 do Európy práve týmito chýbajúcimi turbínami.

Ruský plynárenský gigant Gazprom v pondelok začal desaťdňovú každoročnú údržbu na plynovode Severný prúd 1. Nemecko ako aj ďalšie európske krajiny majú pritom obavy, že po tejto odstávke sa dodávky plynu cez potrubie neobnovia.