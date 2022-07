Pozor na tieto chyby v lete: Takto si môžete zničiť batériu v mobile

Je tu leto a s ním aj vytúžené teplo. To však so sebou prináša aj rôzne nástrahy. Všetci už veľmi dobre vieme, že by sme sa nemali nadbytočne vystavovať letným horúčavám. To isté však platí aj pre techniku, ktorú môžu vysoké teploty nenávratne poškodiť. Obzvlášť by ste mali dávať pozor na svoj telefón. Keďže je stále s nami, je v týchto dňoch najjednoduchšie ho poškodiť teplom. To môže mať rôzne následky. Telefón vám môže spôsobiť popáleniny, dokonca sú známe prípady vybuchujúcich batérií. To sú však ojedinelé prípady, najčastejším prípadom je výrazné zníženie životnosti batérie, takže zrazu musíte telefón častejšie nabíjať, menej vám vydrží a podobne.

To všetko sú veci, ktorým sa určite chcete vyhnúť. Tomu ale vo vysokých teplotách treba prispôsobiť používanie telefónu. Ak chcete batériu v telefóne ochrániť, mali by ste dodržiavať tri základné pravidlá:

Nevystavujte telefón priamemu svetlu

Idete si ľahnúť k bazénu alebo zaplávať, so sebou si beriete telefón a len tak ho položíte vedľa. Takto priamo naň môže slnko intenzívne svietiť aj niekoľko hodín, čo zapríčiní jeho prehriatie a to následne dokáže poškodiť batériu. Ideálne tak je telefón nenosiť všade so sebou a ak ho už niekde musíte nechať, položte ho do tieňa.

Pozor si tiež dávajte pri nechávaní telefónu v aute, kde počas letných horúčav dokáže teplota veľmi rýchlo stúpať na neúnosné úrovne. Rovnako telefón nepokladajte na horúce povrchy, napríklad aj rozpálenú palubnú dosku v aute. Ak sa telefón už náhodou prehreje, experti odporúčajú, aby ste ho nepoužívali. To totiž dokáže ešte viac zdvihnúť jeho teplotu.

Znížte jas displeja

Displej sa výraznou mierou podieľa na spotrebe energie z batérie. Čím viac jej potrebuje, tým viac sa môže celý telefón zahriať. To rozhodne nepodceňujte. Už nastavenie jasu na úroveň zhruba 65% dokáže výrazne znížiť spotrebu displeja. V letných horúčavách sa ale odporúča ísť ešte nižšie s jasom. Nižšia spotreba totiž zodpovedá nižšej teplote a tým pádom sa chránite pred prehriatím telefónu.

Vyberte telefón z puzdra

Dnešné telefóny sú výkonné a štýlové, ale aj dosť krehké. Stačí trocha nedbanlivého správania a razom máte zničený zadný kryt alebo dokonca prasknutý displej. Preto je lepšie pre ich ochranu využívať rôzne puzdrá, ktorých je na trhu hromada. A kým ochrannú funkciu musíme oceniť, v lete majú aj jednu negatívnu vlastnosť – bránia odvádzaniu tepla z telefónu preč. Prispievajú tak k jeho zahrievaniu. Ak môžete, vyberte telefón z puzdra, napríklad aj počas nabíjania.