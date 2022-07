Naď: Do roku 2024 by sa mal zvýšiť počet príslušníkov OS SR na 17.000

Do roka 2024 by sa mal počet príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR zvýšiť na 17.000. Potvrdil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

„Záujem o vstup do ozbrojených síl je. Verím tomu, že keďže už realizujeme kroky k postupnému navyšovaniu, že do konca roka dosiahneme cieľ, ktorý sme si stanovili,“ skonštatoval minister.

Plánované zvýšenie víta aj náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko. „Teraz je loptička na našej strane, musíme si udržať záujem o vstup do OS a zároveň využiť maximum regrutačného potenciálu, lebo len zhruba 30 percent občanov SR spĺňa požiadavky ozbrojených síl,“ skonštatoval. Hovorí o veľkej výzve, keďže okrem navyšovania stavov treba rátať s prirodzenou odchodovosťou.