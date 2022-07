Kalifornská lekárka navrhuje plávajúcu potratovú kliniku v Mexickom zálive

Cieľom je poskytnúť mimo dosahu štátnych zákonov kliniku na palube lode, ktorá by ponúkala umelé ukončenie tehotenstva v prvom trimestri, antikoncepciu a ďalšiu starostlivosť, povedala pôrodníčka-gynekologička Meg Autryová, profesorka z Kalifornskej univerzity v San Franciscu (UCSF).

„V našej krajine došlo k útoku na reprodukčné práva a ja som celoživotným zástancom reprodukčného zdravia a voľby. Musíme vytvárať možnosti a byť kreatívni, aby sme pomohli ľuďom v štátoch s reštriktívnymi opatreniami získať zdravotnú starostlivosť, ktorú si zaslúžia,“ povedala Autryová pre AP.

Lekárka dodala, že táto myšlienka je zatiaľ len vo fáze získavania financií prostredníctvom neziskovej organizácie PRROWESS (Ochrana reprodukčných práv žien ohrozených nariadeniami štátov).

Návrh prichádza v čase, keď bol prístup k interrupciám v južanských štátoch okamžite obmedzený po tom, čo Najvyšší súd USA zrušil ústavné právo na interrupciu, pripomína AP.

V Alabame, Mississippi, Louisiane a Texase už vstúpili do platnosti zákazy zakazujúce interrupcie. Floridský zákon zakazuje umelé potraty po 15. týždni tehotenstva s výnimkou v prípade, ak je ohrozený život matky alebo aj ak jej hrozí vážne zranenie, či v prípade smrteľného postihnutia plodu.

Podľa Autryovej ich právny tím verí, že pri americkom pobreží je také pásmo federálnych vôd, kde by licencovaní poskytovatelia mohli bezpečne a legálne poskytovať interrupčné zákroky mimo dosahu štátnych zákonov. Pre ženy z južného regiónu by bolo dostať sa na pobrežie a nastúpiť na loď možno jednoduchšie, než cestovať do štátu, kde je interrupcia legálna, domnieva sa lekárka.