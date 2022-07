Letné školy sa začínajú,vzdelávať v nich sa bude počas prázdnin vyše 5200 žiakov

Vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, pomoc školákom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj podpora integrácie žiakov z Ukrajiny do komunity svojich rovesníkov sú hlavnými cieľmi letných škôl, ktoré sa začínajú v pondelok.

Počas leta sa tak na celom Slovensku bude činnostiam v letných školách venovať 5260 žiakov. Svoju činnosť niektoré letné školy začínajú v pondelok, realizovať ich bude možné počas celých letných prázdnin do 26. augusta. Organizovať ich môžu základné školy vrátane špeciálnych, ako aj špeciálne výchovné zariadenia a spojené školy s organizačnou zložkou základnej školy.

Školy budú podporené sumou vo výške 1.104.200 eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté zo zdrojov UNICEF a ministerstva školstva. Pre zvýšený záujem škôl ich rezort vyčlenil nad rámec výzvy. „Som veľmi rád, že projekt letných škôl sa ujal a tento nápad je takto pozitívne vnímaný. Dúfam, že letné školy budú pokračovať aj naďalej a stanú sa pevným doplnkom nášho vzdelávacieho systému,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Ako ďalej dodal, obzvlášť ho teší, že letné školy využívajú aj tie školy, ktoré učia žiakov zo znevýhodneného prostredia.

Najväčší záujem o letné školy prejavili v Prešovskom kraji. Ministerstvo školstva tam podporí 45 škôl. Naopak, najmenší záujem je v Bratislavskom kraji, o vzdelávanie počas leta prejavilo záujem desať škôl.

Počas tretieho roka konania sa letných škôl sa do nich môžu zapojiť aj deti z Ukrajiny. A to nielen deti, ktoré danú školu navštevujú alebo budú navštevovať, ale aj tie, ktoré žijú v okolí školy, no vzdelávajú sa online na Ukrajine a o letnú školu prejavia záujem. Momentálne je do letných škôl nahlásených 310 detí z Ukrajiny, ale škola môže v prípade voľných miest a záujmu rodiča prijať aj ďalšie ukrajinské deti.