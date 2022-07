Správa OSN: Svetová populácia rastie čoraz pomalšie

Správa prichádza na Svetový deň populácie, ktorý každoročne pripadá na 11. júla. OSN podľa nej napriek zaznamenanému trendu očakáva, že svetová populácia prekročí ešte tento rok hranicu ôsmich miliárd ľudí – pravdepodobne okolo 15. novembra.

Výskumníci predpovedajú, že v roku 2030 bude na našej planéte 8,5 miliardy ľudí a do roku 2050 sa ich počet zvýši na 9,7 miliardy. V roku 2080 by mala svetová populácia dosiahnuť vrchol 10,4 miliardy, a ten by podľa prognóz mal „vydržať“ približne do roku 2100.

Spomalenie rastu svetovej populácie ponúka – napriek všetkým regionálnym rozdielom – mnoho príležitostí najmä pre rozvojové krajiny, domnieva sa riaditeľ populačnej divízie Oddelenia OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti (DESA) John Wilmoth. Platí to okrem boja proti chudobe a hladu predovšetkým pre oblasť vzdelávania, keďže menší počet detí znamená vyššiu pozornosť na jedno dieťa.

„Keď sa priemerná veľkosť rodiny zníži, rodiny aj spoločnosti budú môcť viac investovať do každého dieťaťa, zlepšiť kvalitu vzdelávania a rozvíjať ľudský kapitál obyvateľstva,“ povedal Wilmoth pre DPA.

Svetový deň populácie sa do kalendára dní OSN dostal v roku 1989 ako pripomienka 11. júla 1987, keď počet obyvateľov Zeme dosiahol päť miliárd. Cieľom tohto dňa je upriamovať pozornosť na naliehavosť a dôležitosť otázok týkajúcich sa populácie a jej rastu.