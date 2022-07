ÚRSO pripravuje zmeny cenovej regulácie v tepelnej energetike

Oproti súčasnej vyhláške sa zmení regulácia fixnej zložky ceny tepla a okrem iného sa zavádza aj možnosť preniesť infláciu do zvýšenia fixných nákladov. Vyplýva to z návrhu vyhlášky, ktorú ÚRSO predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Návrh vyhlášky nadväzuje na predchádzajúci spôsob regulácie ceny tepla, ktorý sa uplatňoval v rokoch 2017 až 2022. „V prvom rade sa zmení výpočet regulačného príkonu, ktorý sa viac stabilizuje a nebude tak závislý od teplotných výkyvov v jednotlivých rokoch,“ uviedol ÚRSO v predkladacej správe. Ďalšou zmenou je možnosť preniesť časť inflácie do zvýšenia fixných nákladov. To však platí len v prípade, ak bude inflácia vyššia ako tri percentá.

Pri podpriemerných cenách tepla z obnoviteľných zdrojov tepla sa umožní dosiahnuť vyšší kalkulovaný primeraný zisk. To platí aj pri dodávke tepla z decentralizovaných zdrojov a z tepelných zdrojov, ktoré priamo dodávajú len koncovým odberateľom. Vyhláška zároveň ruší doterajšiu vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.