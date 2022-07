Táto každodenná aktivita znižuje riziko Parkinsonovej choroby až o 90 percent

Parkinsonova choroba je ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k nekontrolovateľným a nezámerným pohybom, ako je trasenie a stuhnutie končatín, ťažkosti s udržaním rovnováhy a problémy s koordináciou.

Príznaky Parkinsonovej choroby sa zväčša dostavujú postupne v priebehu niekoľkých rokov a časom sa zhoršujú. V pokročilých štádiách ochorenia dochádza až k narušeniu schopnosti plynule rozprávať a kráčať. Časté sú aj zmeny nálady a správania, poruchy spánku, depresia a výpadky pamäte.

Riziko Parkinsonovej choroby sa nešpecifikuje na konkrétny vek, pohlavie či socio-ekonomické postavenie, hoci štatistika potvrdzuje, že najčastejšie sú mu vystavení muži po 60-tke.

Na Parkinsonovu chorobu dosiaľ nemáme liek a o preventívnych opatreniach sa stále hovorí len veľmi vágne, čo sa však snaží zmeniť Birminghamská univerzita, ktorá v revolučnom výskume prichádza s odvážnym tvrdením, že riziko ochorenia sa dá redukovať až o 90 percent pravidelným absolvovaním jednej aktivity. Je ňou chodenie do kostola.

Úloha dopamínu pri Parkinsonovej chorobe

V kontexte dlhodobého výskumu tvrdenie Britov nie je až také prevratné. Hoci sa Parkinsonova choroba nedá celkom vyliečiť, lekári sa už roky spoliehajú na podpornú liečbu, ktorej cieľom je minimalizovanie príznakov. V rámci nej sa často využíva aminokyselina levodopa, ktorá podporuje tvorbu dopamínu pôsobením na neuróny v mozgu.

Dopamín je typ neurotransmiteru, ktorý ovplyvňuje schopnosť ľudí cítiť uspokojenie. Vo veľkej časti sa podieľa na našej spôsobilosti myslieť a plánovať. Pomáha nám prosperovať, sústrediť sa a zaujímať sa o obľúbené koníčky.

Hladinu dopamínu v tele podľa vedcov z Birminghamu rapídne zvyšuje aj účasť na bohoslužbách – a to dokonca tak, že má potenciál zvrátiť nástup Parkinsonovej choroby. To by podľa odborníkov zároveň vysvetľovalo skutočnosť, že ochorenie je na vzostupe najmä v krajinách, kde sa väčšina obyvateľstva považuje za neveriacich.

Viera a jej vplyv na zdravie

Birminghamská univerzita podnikla prieskum, v rámci ktorého sa pýtala vyše 7000 Britov a 2600 Američanov na to, akú rolu v ich živote zohráva náboženstvo. Účastníkov potom ďalších osem rokov pozorovali.

Zistilo sa, že Parkinsonova choroba počas pozorovacieho obdobia desaťkrát častejšie zasiahla tých, ktorí v prieskume tvrdili, že náboženstvo pre nich „vôbec nie je dôležité“.

Ide o vôbec prvý výskum, ktorý prepojil nábožnosť s neurologickým ochorením, tvrdia vedci v štúdii, ktorá bola publikovaná na stránkach Journal of Religion and Health. „Účasť na náboženských aktivitách ovplyvňuje hladinu dopamínu v oblastiach mozgu, ktoré sa spájajú s Parkinsonovou chorobou,“ dodáva vedecká obec.