NHL má štvrtého draftovaného Slováka. Je ním len 17-ročný Adam Sýkora

Sýkora má stále len sedemnásť rokov, plnoletosť dovŕši až 7. septembra a ak by sa narodil o deväť dní neskôr, už by nestihol tohtoročný draft. Aj preto patril k najmladším hráčom, ktorých si kluby vyberali v montrealskom Bell Centre.

Šikovný útočník zaujal skautov výkonmi v uplynulej sezóne, ktorú strávil napriek svojmu veku celú medzi mužmi. V drese HK Nitra odohral 46 zápasov základnej časti v najvyššej slovenskej súťaži a nazbieral desať gólov a sedem asistencií. S „Corgoňmi“ to dotiahol až do finále play off, v ktorom mal bilanciu 19 zápasov a päť bodov (2+3).

Svojimi výkonmi si vyslúžil šancu aj v A-tíme reprezentácie a na MS vo Fínsku sa stal najmladším strelcom národného tímu na svetových šampionátoch. Vo veku 17 rokov a 254 dní skóroval do siete Talianska a turnaj nakoniec zakončil s dvoma gólmi a asistenciou v šiestich dueloch.

Nedávno sa navyše stal jednotkou draftu do kanadských juniorských súťaží CHL. Vybral si ho klub Medicine Hat Tigers, ktorý pôsobí vo Western Hockey League (WHL). Hneď po Sýkorovi prišiel z 2. miesta na rad ďalší slovenský útočník Martin Mišiak, po ktorom siahol klub Saginaw Spirit.

Pre Slovensko sa historicky úspešne skončilo aj 1. kolo vstupného draftu do NHL. Jednotkou sa stal Juraj Slafkovský (Montreal) a dvojkou Šimon Nemec (New Jersey). Canadiens si v ňom vybrali z 26. miesta aj Filipa Mešára.