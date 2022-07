​Ako rozoznať bežnú pigmentovú škvrnu od smrtiaceho znamienka? Toto nesmiete prehliadnuť

Ako starneme, na pokožke sa začínajú tvoriť pigmentové škvrny, ktoré sú výsledkom jej dlhodobého kontaktu so slnkom a inými prvkami životného prostredia. Na tieto škvrny, niekedy tiež nazývané starecké, sú najnáchylnejší najmä ľudia s bledou pokožkou a milovníci opaľovania.

Pigmentové škvrny ale nie sú jediným spôsobom, akým pokožka reaguje na vystavovanie slnečným lúčom. V horšom prípade na nej vzniká zhubné znamienko, ktorého vzhľad ale neraz pripomína práve neškodné škvrny. Ako ich od seba odlíšiť?

Melanóm a pigmentové škvrny zdieľajú niekoľko spoločných čŕt. Pri rakovine pokožky sa stretávame s niekoľkými abnormáliami, ako je hrčka alebo znamienko, ktoré môže byť lesklé, viacfarebné, nepravidelné, môže svrbieť alebo sa jeho vrchné vrstvy odlupujú.

Aj starecké škvrny sú neraz nadrozmerné a ďalej rastú. Často sa tiež vyskytujú v zhlukoch.

Ako vyzerá neškodná pigmentová škvrna

Na snímke vľavo pigmentová škvrna, vpravo zhubný nádor kože; Foto: Roblan, Nasekomoe/Shutterstock.com

Starecké alebo pigmentové škvrny sú väčšinou nevýrazné a jednofarebné a neobsahujú žiadny neprirodzený pigment. Okrem toho majú rovnakú textúru ako pokožka, takže ich pri pohladení nepociťujeme.

Pigmentové škvrny vznikajú v priebehu celých mesiacov až rokov, pričom hlavným vinníkom je ultrafialové žiarenie, ktoré urýchľuje produkciu melanínu pokožkou. Z tohto dôvodu sa s nimi najčastejšie stretávame na miestach, ktoré sú najviac vystavené slnečnému žiareniu, ako sú ramená, tvár a chrbty dlaní.

Kedy zvážiť návštevu lekára

Vo väčšine prípadov sa stareckých škvŕn netreba báť. Návštevu lekára treba už zvážiť v prípade, že dôjde k zmene ich sfarbenia alebo ohraničenia, či k ich vystúpeniu.

Rakovina kože nie je ani nikdy nebola témou vyslovene len v slnečných a teplých krajinách. S ultrafialovým žiarením totiž prichádzame do kontaktu zakaždým pri pobyte vonku počas dňa, a to aj v dni, keď je zamračené. Prevencia by preto mala byť namieste u každého.

Dôležité je aj samostatné pozorovanie akýchkoľvek zmien na pokožke, ktoré by mohli naznačovať rakovinu. Varovným znamením pri každom znamienku je jeho asymetrickosť, nepravidelná alebo nevýrazná hranica s pokožkou, netradičné sfarbenie, veľkosť (rizikové sú znamienka s priemerom viac ako 6 milimetrov) a prípadné zmeny.