Vláda nerobí dosť proti chudobe, ukazuje prieskum z Česka

Z prieskumu tiež vyplýva, že zníženia životnej úrovne sa viac obávajú ženy a ľudia s nižším vzdelaním. Medzi vysokoškolákmi vyjadrilo takúto obavu 54 percent z oslovených.

Presvedčenie, že situácia bude o rok lepšia, vyslovilo 18 percent ľudí. Najčastejšie to boli mladí do 29 rokov a potom ľudia, ktorí sa považovali za ekonomicky dobre zaistených. Nádej na zlepšenie vyjadrilo 35 percent z nich. Naopak, iba sedem percent ľudí, ktorí sa označili za zle zaistených, očakáva, že sa situácia zlepší.

„Situácia najciteľnejšie dopadá na ľudí starších ako 60 rokov, 89 percent z nich tvrdí, že sa už museli začať viac uskromňovať. Naopak najväčšia skupina spomedzi tých, ktorí zatiaľ k väčším úsporným opatreniam nemuseli pristúpiť, je medzi mladými ľuďmi do 29 rokov,“ uvádza sa v prieskume.

Snahu vlády zabrániť nárastu chudoby označilo ako dostatočnú 16 percent opýtaných, pričom väčšinu z toho tvoria voliči vládnej ODS. Podľa zvyšných 84 percent vláda nerobí dosť proti zhoršeniu životnej situácie občanov.

V porovnaní s rokom 2020 sa zmenili preferencie ľudí, do čoho by mal štát investovať. Zatiaľ čo pred dvomi rokmi dve tretiny opýtaných preferovali životného prostredia, teraz by väčšina privítala zvýšenie sociálnych dávok. Aktuálny prieskum sa uskutočnil od 10. do 20. júna a zapojilo sa doň 1018 respondentov.