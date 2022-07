SaS: Prijatie exkotlebovca k Sme rodina potvrdzuje, že koalícia dokáže byť bez nás

Prijatie exkotlebovca Jozefa Šimka do poslaneckého klubu Sme rodina podľa SaS potvrdzuje, že koalícia OĽANO, Sme rodina a Za ľudí by dokázala fungovať ďalej aj bez strany SaS. "A to s podporou poslancov, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke ĽSNS," uviedol pre TASR hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Klub Sme rodina bude od septembra fungovať v Národnej rade SR s 20 poslancami. Pre TASR to potvrdil predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár. Posilnia ho nezaradení poslanci Romana Tabák, Ján Krošlák a Jozef Šimko. Zároveň pre TA3 uviedol, že nie je za zmenu koaličnej zmluvy, ako žiada SaS.

SaS počas týždňa vypovedala koaličnú zmluvu, žiada ju prepracovať na základe aktuálnych politických reálií. Po odchode viacerých členov strany Za ľudí do klubu SaS mali liberáli v pléne 19 poslancov. Klub Sme rodina doteraz fungoval s počtom 17, po posilnení ich bude mať 20. Ostane teda druhým najsilnejším v koalícii. Dvojke v koalícii zvyčajne pripadne po voľbách post šéfa parlamentu.