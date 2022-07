Nemec po druhom mieste: "Vôbec som to nečakal"

Po tom, čo si Montreal vybral z prvého miesta Juraja Slafkovského, nesiahli po dvoch zámorských centroch a adeptoch na post jednotky, ale po ďalšom Slovákovi Šimonovi Nemcovi.

„Je to veľké prekvapenie, pretože všetci hovorili, že budem štvrtý, piaty alebo šiesty. No byť druhý celkovo je úžasné. Som naozaj nadšený a nemôžem tomu uveriť,“ povedal krátko po drafte. Osemnásťročný obranca sa stretol s predstaviteľmi „diablov“ na NHL Combine v Buffale, kde ich presvedčil o svojich schopnostiach. „Bol som trochu nervózny, ale vedel som, že New Jersey má veľa centrov a potrebovali obrancu,“ uviedol pre klubovú stránku.

Pred draftom sa očakávalo, že Devils siahnu po tom hráčovi z dvojice favoritov, ktorého si nevyberú Canadiens. Montreal si však zobral Slafkovského a tak pred New Jersey stála voľba medzi centrami a obrancom. Keďže majú na pozícii stredného útočníka dlhodobými kontraktami zaviazaných Nica Hischiera a Jacka Hughesa, mimochodom draftové jednotky z rokov 2017 a 2019, rozhodli sa pre Nemca.

Ten sa tak nečakane dostal pred amerického centra Logana Cooleyho (3. miesto, Arizona) a až štvrtý išiel preddraftový favorit Shane Wright, ktorý putuje do Seattlu. „Nie len, že bol na majstrovstvách sveta, ale hral v presilovke a pri 6 na 5, keď potrebovali streliť gól. A to hovorí za veľa. Obrancovia s pravým držaním hokejky sa získavajú ťažko. My sme si zabezpečili naozaj dobrého. Je to moderný bek, ktorý vie hrať s pukom. Má skvelý rozhľad vo všetkých troch pásmach a dokáže prihrávať forhendom i bekhendom, čo pomáha tímu pri prechode do útoku,“ uviedol hlavný skaut Devils Mark Dennehy.

Nemec v sezóne 2021/2022 potvrdil, že je už etablovaný v mužskom hokeji, keď štartoval na ZOH aj MS, pričom celú sezónu odohral v prvej obrannej dvojici v Nitre, s ktorou sa dostal do extraligového finále. Za „corgoňov“ nastúpil na 39 zápasov v základnej časti a nazbieral 26 bodov (1+25), v play off vyčnieval ešte viac a získal 17 bodov v 19 dueloch (5+12). Na ZOH zaznamenal jednu asistenciu v siedmich stretnutiach, vo ôsmich dueloch MS vo Fínsku nazbieral šesť bodov (1+5). Zahral si aj na Hlinka Gretzky Cupe.

„Uplynulý rok bol pre Slovensko veľmi dobrý. Získali sme bronz, na Hlinkovom memoriáli sme boli druhí a teraz máme prvé dve miesta na drafte. Bol to úžasný moment pre moju rodinu, pre mňa aj pre všetkých na Slovensku,“ uviedol Nemec, ktorý by chcel hrať v nasledujúcej sezóne v zámorí, i keby to nebolo hneď v NHL: „Chcem ísť do Severnej Ameriky. Možno do AHL, ale ak bude možnosť, chcem si aspoň na pár zápasov vyskúšať NHL.“

Nemec prezradil, že pri stretnutiach s predstaviteľmi Devils sa cítil veľmi dobre a skvelé referencie na organizáciu mal aj od krajana a kamaráta z reprezentácie Tomáša Tatara, ktorý odohral v New Jersey uplynulú sezónu a zmluvu má aj na ďalšiu. „Povedal mi zopár vecí o klube. Devils sú výborná organizácia, hovoril o nich len v dobrom a teraz ma draftovali, je to skvelé,“ uviedol Nemec, ktorého už o týždeň čaká kemp v New Jersey.

V Montreale ho sprevádzali otec a brat, no mama zostala doma a tak jej krátko po drafte telefonicky zvestoval veľkú novinku. I keď na Slovensku bolo už po druhej v noci. „Je naozaj šťastná, pretože žijeme náš sen. Keď som bol dieťa, vždy som sa obával, či ma draftujú do NHL a teraz, teraz je to skutočnosť,“ dodal.