Slafkovský o drafte NHL: "Bol to pre mňa neuveriteľný moment"

Keď generálny manažér Montrealu Kent Hughes pri prvom výbere povedal, že si zvolili hráča zo slovenského národného tímu, osemnásťročný útočník zostal v šoku a ďalšie slová už poriadne ani nevnímal.

„Myslím, že som moje meno ani nepočul. Proste som počul ´Slovakia´ a zostal som v šoku. Už som ďalej ani nevnímal. Triasol som sa a mal som husiu kožu. Bol to pre mňa neuveriteľný pocit,“ citovala ho oficiálna stránka Canadiens krátko po drafte.

Ten sa uskutočnil v domovskom stánku Montrealu Bell Centre a klub si vyberal z prvého miesta už šiestykrát - najviac v histórii NHL. Postupne siahol na prvého brankára draftovaného z najvyššej pozície Garryho Monahana (1963), Michela Plassea (1968), Rejeana Houlea(1969), Guya Lafleura (1971) a Douga Wickenheisera (1980). K nim sa v piatok zaradil prvý Európan - Juraj Slafkovský. „Je to neskutočné pre mňa, moju rodinu, všetkých, čo ma podporujú a pre celé Slovensko. Potrebovali sme niečo takéto. Je to pre mňa špeciálne aj preto, že Šimon Nemec bol druhý. To som nečakal,“ uviedol na margo svojho kamaráta a spoluhráča z reprezentácie.

Po Nemcovi siahli New Jersey Devils, kde sa stretne s Tomášom Tatarom. Výber „diablov“ bol prekvapujúci a rovnako aj Arizony, ktorá z 3. miesta získala amerického centra Logana Cooleyho. Preddraftový favorit Shane Wright tak nečakane prišiel na rad až ako štvrtý, keď si ho vybral Seattle. Kanadský center pritom dlho vládol rebríčkom a tak sa očakávalo, že po ňom siahne práve Montreal. „Bolo to pre mňa celkom veľké prekvapenie. Mali sme stretnutia, ale z tých sa takmer nič nedozviete. Takže som to nevedel odhadnúť. Z mítingov s Canadiens som bol celkom prekvapený. Vedeli o mne takmer všetko, ako hrám, čo robím, kde sa pohybujem na ľade, takže je to naozaj dobrá organizácia. Dôležité je, že vedia, čo chcú a ja viem, čo chcem ja. Takže je pre mňa dobré, že si ma vybrali,“ povedal.

Slafkovský sa tak stal historicky prvým Slovákom, ktorého si kluby NHL vybrali z prvého miesta a prekonal doterajší rekord Mariána Gáboríka. Toho v roku 2000 získala z tretieho miesta Minnesota Wild. Až do tohtoročného draftu platilo, že najvyššie draftovaného útočníka aj obrancu v jednom roku mala iba Kanada. Teraz to prekonala slovenská dvojica. „Myslím si, že z tých piatich miliónov ľudí na Slovensku boli aspoň štyri milióny hore a fandia nám. To je dôležité. Sme zo Slovenska a reprezentujeme našu krajinu. Som šťastný, že sa nám toto podarilo,“ dodal.