Reťazce plombujú syry aj kávu. Bezpečnostné opatrenia vyvolali rozpačité reakcie

Postrach milovníkov samoobslužných pokladní: Viaceré britské reťazce po zdražení produktov vplyvom inflácie reagujú na množiace sa krádeže zaistením výrobkov bezpečnostnými plombami. Briti už v regáloch naďabili na takto „upravený“ syr, maslo aj niektoré druhy mäsa.

If you think Lurpak is bad - the local Aldi and Coop have started security tagging food. There was a GPS protected tag on a pack of lamb chops as well... #ThisMorning #CostOfLivingCrisis pic.twitter.com/ajUSNsZIeE — Tam (@Celeste_Tam42) July 5, 2022

Zákazníci sa stretli so zvýšenou bezpečnosťou napríklad v reťazcoch Asda, Aldi aj Co-op. Niektoré obchody zaisťujú svoje výrobky plastovou plombou, ktorá pri krádeži rozozvučí detektor pri vchodových dverách, iné zas označujú obaly bezpečnostnými nálepkami.

Britain in 2022… Lurpak butter is at £6 a tub in ASDA and even has a security tag on it.



Mental! pic.twitter.com/ZxOocgYeZg — Charlie Bennett (@CharIieBennett) July 5, 2022

Fotografie zabezpečených výrobkov obleteli celý Twitter. Briti na nich ukazujú svetu, ako sa obchody boja o kuracie stehná, jahňacinu, ale aj maslo, za ktoré na Britských ostrovoch zaplatíte 6 libier (7,1 eur). Bezpečnostná páska sa objavila dokonca aj na instantnej káve.

The #CostOfLivingCrisis is real. My local supermarket is now security tagging everyday items, presumably because their price has increased so much. This isn’t chateauneuf du pape, this is instant coffee! pic.twitter.com/DvcA3WlGPz — Matthew (@Turmaine) May 18, 2022

Portál LADbible oslovil reťazec Co-op, ktorého hovorca priznal, že v predajniach zabezpečujú vybrané tovary bezpečnostnými páskami proti krádeži, ale údajne tak robia už niekoľko rokov.