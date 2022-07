Väčšina Britov žiada výmenu Johnsona za dočasného premiéra

DNES - 17:08

Londýn Správy » Zahraničné

Väčšina Britov si myslí, že premiéra Borisa Johnsona by mal nahradiť dočasný predseda vlády, kým si Konzervatívna strana nezvolí jeho nástupcu. Vyplýva to z prieskumu inštitútu YouGov, informuje TASR na základe správy denníka The Guardian.

Johnson vo štvrtok oznámil, že odstupuje z postu lídra Konzervatívnej strany, pričom časový harmonogram zvolenia nového straníckeho šéfa, ktorý sa postaví aj na čelo vlády, bude zverejnený na budúci týždeň. Očakáva sa, že tento proces potrvá niekoľko mesiacov. V prieskume YouGov sa 56 percent oslovených Britov vyslovilo že okamžitú rezignáciu Johnsona, jeho zotrvanie vo funkcii do zvolenia nového lídra konzervatívcov podporilo 32 percent. Medzi voličmi konzervatívcov je tento pomer opačný: 37 percent je za odstúpenie a 55 percent za pokračovanie Johnsona v úrade. Johnsonovo štvrtkové oznámenie o rezignácii označilo za správne 77 percent respondentov – vrátane 66 percent konzervatívnych voličov. Len asi 12 percent Britov sa nazdáva, že toto rozhodnutie nebolo správne. Viac ako tretina (36 percent) oslovených tiež uviedla, že Johnson je „hrozný“ premiér. Ďalších 19 percent ho považuje za „slabého“ predsedu vlády. Zdieľať tento článok na Facebooku