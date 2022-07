Kremeľ dúfa, že Johnsona nahradí profesionálnejší politik

Uviedol to kremeľský hovorca Dmitrij Peskov v reakcii na správy, že sa Johnson ešte v priebehu štvrtka chystá oznámiť svoj odchod z postu šéfa Konzervatívnej strany a následne aj z funkcie premiéra. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Radi by sme verili, že jedného dňa sa vo Veľkej Británii dostanú k moci profesionálnejšie osobnosti, ktoré budú robiť rozhodnutia založené na dialógu,“ povedal novinárom Peskov.

Podľa jeho slov však v súčasnosti existuje len „malá nádej“, že by k takémuto niečomu mohlo dôjsť.

„ON (Johnson) nás skutočne nemá rád. A my jeho tiež nie,“ vyhlásil hovorca.

Zatiaľ nie je jasné, kto by Johnsona mohol nahradiť na čele vládnucej Konzervatívnej strany i vlády. Nepredpokladá sa však, že by to mohol byť niekto mimo súčasnej vládnej garnitúry.

Sky News považuje za hlavných favoritov odstúpivšieho ministra financií Rishiho Sunaka, poslankyňu Penny Mordauntovú, ministra obrany Bena Wallacea a šéfku diplomacie Lizz Trussovú, exministra zdravotníctva Sajida Javida, ministra financií Nadhima Zahawiho a šéfa diplomacie Jeremyho Hunta.

V prieskume medzi členmi Konzervatívnej strany, ktorý vykonala firma YouGov, je však jasným favoritom Ben Wallace, ktorý má veľký náskok pred všetkými predpokladanými súpermi.

Vzťahy medzi Moskvou a Londýnom sú už roky veľmi napäté a prakticky skolabovali po februárovom ruskom vpáde na Ukrajinu. Británia pod vedením Johnsona patrí medzi hlavných podporovateľov Kyjeva v boji proti ruskej agresii.

Britská vláda poskytuje Ukrajine rozsiahlu vojenskú pomoc a uvalila sankcie na desiatky bohatých Rusov napojených na Kremeľ. Johnson je v úzkom kontakte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a od začiatku invázie už dvakrát navštívil Kyjev.

4 20 rsc dem