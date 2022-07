3 varovné znaky, že niekto tajne číta vaše správy z WhatsAppu

DNES - 10:30

WhatsApp je skvelý komunikačný nástroj, no ak sa niekto dostane do vášho profilu, môže to pre vás znamenať obrovské problémy.

Dnes si ani nedokážeme predstaviť náš deň bez využívania rôznych komunikačných nástrojov. Potrebujeme ich na prácu a bohato ich využívame aj súkromne. Výrazne nám zjednodušujú život, no taktiež môžu byť zdrojom problémov. Stačí len, aby sa niekto dostal k vašim údajom a už vaše súkromné konverzácie nie sú tak súkromné, ako by ste chceli. Medzi tie najpopulárnejšie komunikačné aplikácie patrí WhatsApp. Ponúka šifrovanú komunikáciu, ku ktorej sa niekto len tak nedokáže dostať, ale stále to nie je nemožné. Nie je však náročné odhaliť, že sa niekto dostal k vášmu profilu. Ukážeme vám tri náznaky toho, že niekto dostal prístup k vašim správam a teda aj k vášmu profilu. WhatsApp sa používa na zariadení, ktoré nepoznáte WhatsApp sa dá používať s celým radom zariadení a nemusia to byť len telefóny. Na PC ho viete využívať cez webové rozhranie, čo vie v mnohých situáciách pomôcť. Ale taktiež to môže znamenať, že sa prihlásite na cudzom PC a niekto sa dostane k vašim správam, keď od PC odídete. WhatsApp vám našťastie umožňuje pozrieť si históriu používaných zariadení s vaším účtom. Otvorte Nastavenia a nájdite položku Prepojené zariadenia. Tam vidíte zoznam zariadení, ktoré majú prístup k vášmu WhastApp účtu. Ak niektoré z nich nepoznáte, jednoducho ich odhláste. To isté spravte aj v prípade, ak si už niekde neželáte mať prístup k vášmu účtu. Podivné zmeny vo vašom účte Ak sa niekto dostal k vášmu účtu, môže sa to ukázať aj tak, že tam robí menšie zmeny. Pre vás môžu pôsobiť podivne, ale nepodceňujte ich. Môže sa vám napríklad zmeniť profilový obrázok, čo je ale menej pravdepodobné. Častejšie sú to prečítané správy, ktoré ste nevideli. Prípadne vaše kontakty od vás dostali správu, ktorú ste ale neodoslali. Dávajte si tak pozor hlavne na správy. Aplikácia beží pomaly Ak vám všetky ostatné aplikácie v telefóne bežia bez problémov a WhatsApp aplikácia je spomalená, môže to byť náznak toho, že máte v telefóne spyware, teda škodlivý softvér, ktorý sa snaží získať vaše informácie. Tieto situácie rozhodne nepodceňujte. Čo robiť, ak máte podozrenie, že sa niekto dostal k vašim správam? V prvom rade používajte antivírusový softvér, ktorá ponúka základnú vrstvu ochrany pre vaše zariadenie a vaše osobné údaje. Skontrolujte si zoznam prepojených zariadení a odstráňte tie, ktoré si tam neželáte mať. Prípadne si zálohujte všetky svoje správy a fotky a aplikáciu odinštalujte a následne opätovne nainštalujte.